Кому нужны грузинские Су-25?

Forbes (США) , вряд ли этот проект удастся реализовать. Кроме того, не стоит ждать, что штурмовики грузинской сборки внезапно станут популярным товаром на внутреннем или экспортном рынке. Грузии заговорили о возобновлении производства Су-25. Однако, по мнению, вряд ли этот проект удастся реализовать. Кроме того, не стоит ждать, что штурмовики грузинской сборки внезапно станут популярным товаром на внутреннем или экспортном рынке.

Республика Грузия готова снова запустить старый завод и начать производство старых российских штурмовиков Су-25, которые когда-то стали ответом Советского Союза американским самолетам А-10 Warthog.

Однако пока слишком рано задерживать дыхание в ожидании того, что поток новеньких Су-25 наводнит рынок военных самолетов. Эта крошечная восточноевропейская страна с населением в 3 миллиона 700 тысяч человек не может позволить себе даже купить несколько Су-25. Кроме того, на международном рынке вряд ли будет большой спрос на них.

«У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, технические, интеллектуальные и человеческие, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать», — заявил министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили в начале июня.

По словам Гарибашвили, несколько стран уже выразили заинтересованность в покупке этих самолетов.

Действительно, относительно простой дозвуковой Су-25 является популярным самолетом. Примерно 485 таких самолетов находятся на вооружении в армиях 24 стран, и они составляют 3% всех пилотируемых боевых самолетов в мире.

Благодаря своей толстой броне и длинному прямому крылу Су-25 является устойчивой и эффективной платформой для осуществления атак с малой высоты по сухопутным силам.

Однако этот самолет нельзя назвать очень современным. Первые Су-25 поступили на вооружение в Советскую армию в 1981 году, то есть спустя несколько лет после того, как первый авиаотряд аналогичных американских А-10 был передан на вооружение ВВС США.

В то время как американцы систематически совершенствовали А-10, оснащая их новой электроникой, защитными системами и управляемыми снарядами, большинство Су-25 до сих пор имеют старые системы управления огнем, слабые системы самозащиты и неуправляемые снаряды, с которыми они летали еще в 1980-х и 1990-х годах.

В советскую эпоху центром производства Су-25 было предприятие, которое сегодня называется Тбилисским авиационным заводом и которое находится в столице Грузии. Начиная с 1978 года это предприятие выпустило примерно 800 самолетов Су-25.

Но, когда в 1991 году Советский Союза распался, у Грузии остался завод, который она попросту не могла содержать. Россия построила новый завод для Су-25 в Сибири, чтобы выпускать модернизированные модели этих самолетов. На Украине тоже остался один завод, где производятся модернизированные модели Су-25.

Грузия пыталась каким-то образом использовать свой завод. Рабочие частично собрали несколько Су-25, чтобы увеличить парк своих военно-воздушных сил, состоящий в основном из советских Су-25. В 2001 году Грузия даже предложила России модернизировать около 300 российских Су-25 на своем заводе в Тбилиси.

Но в 2008 году между Россией и Грузией началась война за Южную Осетию. В первые часы войны около 10 грузинских Су-25 совершили несколько вылетов, после чего им пришлось фактически прятаться под натиском мощной российской авиации.

Между тем российские Су-25 атаковали грузинские войска, и, как бы иронично это ни было, они разбомбили тот самый тбилисский авиазавод, на котором они были собраны. Но российские Су-25 продемонстрировали свою уязвимость. Грузинским войскам противовоздушной обороны удалось сбить как минимум три российских самолета.

В информационном бюллетене австралийских ВВС было выдвинуто предположение, что приборы радиолокационного оповещения на борту российских Су-25 попросту не были настроены на частоты грузинских ракетных комплексов «земля-воздух», которые были выпущены еще в Советском Союзе. То есть, вероятно, пилоты Су-25 не получали данные о том, что к ним приближается ракета.

У российских Су-25 были и другие проблемы.

«У них не было современных приспособлений для прицела, и они не были оснащены ракетами достаточно большой дальности, которые можно было бы запускать, не попадая при этом в зону действия вражеских ПВО, — говорилось в сообщении Центра развития ВВС Австралии. — У них также не было «умного‟ оружия и средств электронного противодействия».

Та война закончилась сокрушительным поражением Грузии. Россия получила контроль над Южной Осетией. После той войны грузинские власти провели реформу в армии, численность которой составляла 33 тысячи военнослужащих. В рамках потенциальной 9-миллиардной программы власти надеялись вложить средства в новые системы коммуникации, противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны. Между тем военные самолеты занимали низкую строчку в списке приоритетов. Создание одного нового Су-25 может стоит более 10 миллионов долларов.

В 2010 году Грузия расформировала свои военно-воздушные силы — общественность была крайне недовольна этим решением.

«Решение расформировать военно-воздушные силы Грузии беспокоит многих», — написала аналитик Кэтрин Хилкерт (Katherine Hilkert) из Центра зарубежных военных исследований ВС США в Канзасе.

Грузия восстановила свои военно-воздушные силы в 2016 году. С тех пор прошло четыре года, но их арсенал остается весьма скромным. Сейчас на вооружении ВВС Грузии находятся 58 летательных аппаратов, большинство из которых — это старые советские вертолеты. Кроме того, у них есть 10 Су-25. Трудно представить себе, что Грузии могут понадобиться или что Грузия может позволить себе выпуск новых Су-25.

Конечно, Тбилисский авиационный завод может помочь в обслуживании и ремонте самолетов и вертолетов ВВС Грузии.

«В собственности Грузии имеется множество летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, которым необходим ремонт, и осуществить это возможно при помощи существующих заводов», — сказал Гарибашвили.

Однако не стоит ждать, что грузинские Су-25 внезапно станут популярным товаром на внутреннем или экспортном рынке. В настоящее время сотни старых Су-25 стоят в ангарах, бункерах и на заводах. И лишь немногие предприятия способны их модернизировать.

Вполне возможно, грузинские Су-25 никому не нужны. Даже самим грузинам.