Что скрывает Никол Пашинян 

В Армении продолжается скандал, связанный с военным прошлым деда премьер-министра Никола Пашиняна.

Как удалось установить по открытым официальным источникам, некий Николай Пашинян погиб в 1943 году в боях с Красной армией — в чине рядового Армянского легиона немецкого вермахта. Сам по себе этот факт, казалось бы, малопримечателен, ведь никто не в ответе за выбор своих предков. Но проблема армянского премьера в том, что публично он рассказывал о своём деде совсем иное. Поэтому нынешняя ситуация вполне может стоить ему политической карьеры. Во всяком случае, противники Пашиняна внутри республики уже используют создавшуюся ситуацию против него.

С чего всё началось

Незадолго до празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) Никол Пашинян рассказал о своём деде (они полные тёзки) и выложил в Facebook его фотографию, подчеркнув, что гордится носить его имя. По словам армянского премьера, его предок погиб как боец Красной армии в сражениях с нацистами.

Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Никол Пашинян, 1913–​1943 гг. Служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная память павшим за Родину, — подписал глава правительства снимок предка.

Эти слова привлекли внимание политических оппонентов правящей партии и журналистов, которые сразу же решили проверить истинность заявления премьера. Ответ они нашли легко и быстро — в обобщённом банке данных «Мемориал» . Этот интернет-портал был создан в 2007 году по инициативе Минобороны Российской Федерации для того, чтобы люди смогли узнать о судьбе своих близких, скончавшихся от ран в лазаретах, пропавших без вести или в плену во время ВОВ. За годы работы архива специалистами было отсканировано более 17 млн документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о погибших бойцах Красной армии, в том числе найденных в немецких архивах. То есть полученная информация — не домыслы, не непроверенные сведения и никак не слухи. Данные официального сайта — та самая «истина в последней инстанции», которая если и будет опровергнута и изменена, то только в судебном порядке и в свете обнаружения новых документов. И согласно данным «Мемориала», некий Николай Пашинян в ВОВ участвовал, но не на советской стороне.

News.ru

"Сотрудничал с врагом, погиб. Дата смерти 29.09.1943", — таковы сведения на странице сайта, и они в принципе совпадают с короткой биографией деда премьера республики.

Специфика сайта «Мемориал» состоит в том, что сведения об одном человеке могут быть представлены несколькими источниками и страницами. Поэтому сторонники премьера уверяют, что в базе «Мемориала» есть другой Николай Пашинян, который также погиб в 1943 году. Они считают, что именно этот человек — дед нынешнего премьера, а пособник фашистских оккупантов — это другой боец.

Внук за деда в ответе?

В армянском сегменте Интернета набирает силу новый тренд: сторонники Пашиняна (или люди, по тем или иным причинам выдающие себя за таковых) отсылают к доводу о том, что даже если речь действительно идёт о перешедшем на сторону противника бойце, то его внук не отвечает за ошибки предка.

С этим нельзя не согласиться, однако подобная риторика ведёт и к очевидному логическому нарушению. Противники Пашиняна, указывающие на возможное сотрудничество его деда с гитлеровскими войсками, вменяют политику в вину не сам этот факт, а слова премьера о героической гибели предка и его последующее молчание. И пока Пашинян не выступит с официальным заявлением относительно данной ситуации, он останется мишенью для своих оппонентов всех мастей и рангов.

Прекратить информационную бурю, охватившую всё постсоветское пространство (история ВОВ, несмотря на разногласия между республиками бывшего СССР, — одна из немногих объединяющих и важных для всех тем), могут официальные власти Армении, однако они тоже молчат. Как молчит и премьер страны, а между тем он сам внёс двусмыслицу в биографию деда ещё накануне 9 Мая: Никол Пашинян публично заявил, что информации о его предке крайне мало — по одним документам он погиб в феврале 1943 года, по другим — пропал без вести. По одной версии — под Сталинградом, а по другой — в Крыму. Это были официальные слова главы кабмина.

Армянское сопротивление

Армяне никогда не считались пособниками нацистов в целом. Более 70 тысяч армянских граждан были награждены орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне, 103 из них получили звание Героя Советского Союза. Тем не менее Армянский легион вермахта остаётся печальной страницей в истории республики.

Bundesarchiv, R 6 Bild-1451 / CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org

Дело в том, что первоначальная численность этого формирования составляла порядка восьми тысяч человек, позднее она была увеличена до 30 тысяч. В основную часть подразделения входили бойцы Красной армии, перешедшие на сторону врага — в большинстве своём военнопленные. Руководил легионом Драстамат Канаян (известный как генерал «Дро»), а обучение проходило под надзором военачальников из СС.

В качестве основного козыря нацисты использовали обещание предоставления независимости Армении после победы Германии. Однако армянские воины не были удобными для Гитлера: истории известны многократные случаи, когда они вновь переходили на советскую сторону. Поэтому и отношение немецкого командования к ним было крайне подозрительным и строгим.

Симпатия к нацистским коллаборационистам

История с дедом Пашиняна приобретает негативную окраску наряду с другими действиями армянской власти. Руководство республики уже неоднократно проявляло плохо скрываемую симпатию к пособникам нацистов. Наиболее показательным случаем является инцидент с памятником Гарегину Нжде. Его в Армении считают одним из основателей современной государственности, при том что его сотрудничество с Третьим рейхом — доказанный факт. Есть данные, что ещё с 1940 года он способствовал формированию армянских батальонов в составе вермахта. А потом вошёл в Армянский национальный совет, сформированный в Берлине. В итоге он был арестован и закончил свои дни во Владимирском централе.

И если раньше позиция Пашиняна относительно сохранения монументов Нжде в стране считалась просто элементарным уважением к общественному мнению армянского населения, то сейчас, на фоне противоречивой истории с дедом премьера, она приобретает иные оттенки. Если премьер регулярно находит исторические аргументы для подкрепления своей позиции по Нжде (и даже как-то сравнил его с советским политическим деятелем, министром иностранных дел Вячеславом Молотовым , в 1939 году подписавшим германо-советский договор «О дружбе и границе»), то почему он допустил двусмысленность в отношении своего деда? Ведь у премьера точно есть все возможности, чтобы запросить архивную информацию в достаточном объёме.

Разумеется, мало кто всерьёз считает, будто глава правительства Армении лично исповедует нацистские воззрения. Но отсутствие официальной реакции с его стороны делает своё дело: с одной стороны, премьеру верят всё меньше, с другой — молчание Пашиняна в вопросе о военном прошлом деда выглядит как попытка не противоречить своей позиции и позиции прежних властей об увековечивании памяти Нжде.

К этому добавляются и другие факты. Так, например, в этом месяце депутаты от правящего армянского блока «Мой шаг» отказались включать в повестку собрания законопроект о повышении ежемесячных почётных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. В начале мая эта новость прошла фактически незамеченной, однако теперь её не заметить нельзя.

Последствия для Пашиняна

Армянский премьер хранит молчание с 9 мая. Версии относительно военного прошлого его деда множатся в геометрической прогрессии.

Даже если его предок совершил ошибку, то признание её внуком укрепило бы его позиции как политика. Однако если ситуация прямо противоположная, нынешнее молчание выглядит неубедительно. В конечном счёте бездействие может наложить отпечаток не только на внутреннюю армянскую политику, но и на международные отношения, поскольку ситуация со стороны выглядит как сознательное подогревание новым кабмином националистических настроений в республике. Международную репутацию Пашиняна мог бы улучшить пересмотр позиции предыдущих властей Армении о роли Гарегина Нжде в истории республики.