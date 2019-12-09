Грузия оnline (Грузия): Бурджанадзе — «троянский конь» Кремля

Грузия оnline: По вашему мнению, как повлияет визит Бурджанадзе в Москву на [происходящие в Грузии] процессы, какую цель она преследует, пойдя на такой шаг, учитывая, что в объединенной оппозиции [существуют] явно антироссийские настроения….

Гоча Гварамиа: Прежде всего, надо отметить, что объединенная оппозиция забыла основу, фундамент своего объединения — «ночь Гаврилова». Оппозиция забыла, что они сплотились именно на антироссийских настроениях. Не простили правительству факт того, что представитель страны-оккупанта уселся в «первое кресло» страны и хотел помимо всего еще «командовать парадом». Этот факт вызвал протест не только в самом парламенте, но и среди населения. Так что объеденная оппозиция забыла, что является основой их союза. Им надо было отказать Бурджанадзе в просьбе о присоединении.

— Но ведь формула «все против одного» подразумевает весь оппозиционный спектр, в том числе и партию Бурджанадзе…

— Подразумевать одно, но надо учесть еще и ее явно пророссийскую ориентацию. Не надо было ее впускать в свои ряды. Это, во-первых, сыграло против оппозиции. Многие их сторонники потеряли веру в прозападный вектор оппозиции и начали отмежевываться. Со стороны правящей партии сразу же начали звучать комментарии что, мол, в отличие от правительства вот кто реально является пророссийской силой в Грузии. Сама Бурджанадзе, как только вошла в ряды объединенной оппозиции, на следующий же день поспешила отчитаться перед своими хозяевами в Кремле о проделанной успешной работе. Если кто и сомневался, верить или нет представителям правящей партии на счет пророссийской ориентации оппозиции, то после отъезда Бурджанадзе в Москву, у них эти сомнения рассеялись. Вся оппозиция для них стала пророссийской. Бурджанадзе искусно сыграла роль «троянского коня».

— Однако, учитывая ее мизерный рейтинг, она ничего не могла изменить…

— Вот тут вы ошибаетесь. Россия , надо отдать ей должное, отлично умеет играть в шахматы на политической доске. Каждый ее ход имеет свою цель, и не одну, а, как минимум, двe. Давайте проследим события последних дней.

Явно пророссийская Бурджанадзе, критиковавшая правительство, вдруг изъявила желание присоединиться к протестам.

После вступления в ряды объеденной оппозиции сразу едет в Москву.

После встречи с Руденко из уст представителя МИД РФ прозвучало заявление, что Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией.

После встречи с Косачевым, глава комитета Совета Федерации РФ заявил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Грузией.

Сама Будрджанадзе по итогам своего вояжа в Москву наряду с критикой правительства Грузии по поводе его нежелания налаживать отношения с Россией заявила, что вскоре будет освобожден похищенный, и удерживаемый оккупационными силами Цхинвальского режима врач Важа Гаприндашвили.

Если сложить все в логическую цепочку получим:

Россия подчеркнуло свою главную роль — без нее как ни крути не обойтись.

В силу того, что после визита Бурджанадзе [в Москву] вся оппозиция в представлении многих оказалась пророссийской, а правящая партия получила дополнительные политические дивиденды. Соответственно, объединенная оппозиция потеряла часть своих сторонников, большинство из которых перешли в статус пассивных наблюдателей. На выборах политические партии будут бороться именно за этот электорат.

Бурджанадзе выставила себя единственным смелым политиком, которая в отличие от других может смело разговаривать с врагом — Россией, и добиваться результатов.

Если человек может от России добиться хоть каких-то положительных сдвигов — хотя бы освобождение человека — то почему бы нет? Ведь жизнь человека всегда превыше всего.

Конечно, жизнь человека цены не имеет и надо все сделать для его спасения. Только вот когда идет спекуляция этой темой, чтобы сделать себе политические дивиденды и выставить себя мессией, то это уже аморально. Ничего не говоря о том, что этот вопрос был решен совсем в другом формате и другими методами. За освобождение Гаприндашвили Грузия заплатила России экстрадицией братьев Владимира и Александра Глушковых . Так что прикрываться темой освобождения Гаприндашвили — чистой воды политический развод. Таким образом, Бурджанадзе старается повысить свой статус и оправдать цель своей поездки в Москву.

Что же касается восстановления авиасообщения — таких конкретных сигналов со стороны России еще не звучало…

В этом вопросе тоже больше фарса, чем реальных намерений со стороны России. С одной стороны, как будто Россия ничего от Грузии не требует кроме нормальных добрососедских отношений. Но стоит хотя бы чуток вникнуть в озвученные условия, то становиться ясно, что подразумевает Россия под фразой Руденко о том, что «российская сторона подтверждает заинтересованность в нормализации [отношений] с Грузией… Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией»… Косачев также подтвердил «добрые намерения Кремля» в отношении Грузии заявив, что «мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Грузией развивались поступательно». С одной стороны, вроде ничего устрашающего тут нет. Хотя на дипломатическом языке, с учетом интересов России, эти невинные фразы являются конкретными условиями.

Грузия должна:

Принять сложившуюся реальность (как это любят говорить в России), отказаться от Абхазии и Цхинвальского региона и начать выстраивать с ними отношения как с равноправными субъектами международного права.

ЕС. Отказаться от вступления в НАТО

Войти в ЕАЭС и стать участником ОДКБ.

Вернуть российские базы в Грузию.

Вот какие условия реально привезла Бурджанадзе из Москвы.

Что же касается вопроса восстановления авиарейсов, то это больше проблема России, чем Грузии. Страдают в основном российские компании. Свято место пусто не бывает. Как только убавилось российских туристов, начали возвращаться европейцы. Туго стало только русскоязычным гидам. В общей сложности убытков от отмены прямых авиарейсов Грузия не понесла. Тут еще надо отметить, что российские граждане, которые хотят ездить в Грузию, они и так приезжают — транзитом через Ереван, Баку, Киев, Минск… Многие приезжают с семьями на автомобилях через Владикавказ. Да и любителей автостопом путешествовать хватает. Так что цифрами манипулировать, конечно, можно, но в итоге турбизнес в Грузии не страдает.

— Но нельзя же так игнорировать человека, который старается наладить отношения с соседом?

— Я сомневаюсь, что она как-то что-то хочет сделать. Скорее всего, Бурджанадзе выполняет поручения Кремля, своих хозяев. Давайте все-таки вспомним, кто она на самом деле. До выборов 2008 года, она, будучи спикером парламента Грузии, была яркой политической фигурой на мировой арене с четкой прозападной ориентацией. Бурджанадзе критиковала политику Кремля, называя ее неадекватной, имперской и чуждой для цивилизации. Как только, ей указали, что ей уже хватит председательствовать в парламенте и она должна уступить месту другому, сразу встала по другую сторону барьера. Более того, своей выходкой — аннулировав в ЦИК в списках «Национального движения» квоты в последний день регистрации, поставила под угрозу участие в них «националов». Она осталось одна и без международной поддержки. Запад поддерживал «Национальное движение», а внутри страны она не смогла найти пристанище. Содержать партию стоит немало денег, и ей стало необходимо найти «спонсора». Вот и взяла курс на север. Однако, в Кремле деньгами просто так не разбрасываются. Их надо отрабатывать. Вот так и стала наша мадам Нино пророссийской. Потом создала свою партию и сателлитов. Но это уже другая, долгая история.

Подытожив, можно сказать одно: госпожа Бурджанадзе не имеет своего политического видения. Она взамен солидной финансовой помощи проводит политику своих спонсоров. Имея целью вернуть былую «славу» и стать вновь «востребованным» политиком, старается воплотить в жизнь свою давнюю мечту — быть «железной леди — 2». Имея такое желание, мадам Нино должна понять одну простую вещь — «железная леди» никогда не склоняла голову ни перед кем и не заигрывала ради своей прихоти судьбой собственного государства.