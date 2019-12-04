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Мочившийся в вино для России сделал новое заявление 

Рамблер + ещё 2 51 минуту назад
Власть в Грузии должна быть свергнута. Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил генеральный директор местного «Главного канала» («Мтавари архи») Ника Гварамия.
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
По его словам, власть в стране узурпирована. Ее узурпатором Ника Гварамия назвал бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили, сторонников правящей партии «Грузинская мечта», лидером которой Иванишвили является, он назвал манкуртами (рабами), грузинских полицейских —хунвейбинами (контрреволюционерами), настроенных прозападно грузин — патриотами, а свержение власти — последним легальным путем спасения Грузии.
«Другого выбора не осталось», — уверен медиаменеджер.
Ника Гварамия — юрист по образованию, бывший член парламента Грузии, экс-заместитель генерального прокурора Грузии, бывший министр юстиции Грузии, экс-министр науки и образования Грузии, крестный отец сына бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, экс-генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2». Летом Гварамия заявил, что мочился в вино и боржоми, экспортируемые в Россию.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Кавказ , Видео , В мире , Михаил Саакашвили , Бидзина Иванишвили , Грузия
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