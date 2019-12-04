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Мочившийся в вино для России Гварамия призвал свергнуть власть в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Фото: РИА Новости
Гендиректор телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия, ранее возглавлявший канал «Рустави 2», призвал «свергать власть», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В своем заявлении он сказал, что власть в стране «узурпирована», при этом под «узурпатором» он имеет в виду лидера правящей партии «Грузинская мечта» экс-премьера Бидзину Иванишвили.
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия сказал, что сторонники правящей партии являются «манкуртами», а грузинские полицейские — «хунвейбинами».
В этой связи директор телекомпании предложил «прозападным грузинским патриотам» «последний легальный путь спасения Грузии».
«Надо свергнуть узурпатора с его хунвейбинами и манкуртами, другого выбора не осталось», — сказал Гварамия.
Напомним, что ранее он предлагал мочиться в вино, поставляемое в Россию.
Первый вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал заявление Гварамия «продолжением того, о чем все время говорит (экс-президент Михаил) Саакашвили».
Сейчас против Гварамия ведется следствие по подозрению в использовании служебного положения в корыстных целях и нанесении финансового ущерба телекомпании «Рустави 2» на сумму 6 млн 763 тыс. 510 лари (более 2,5 млн долларов).
Несколько дней назад бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о намерении вместе с семьей покинуть Грузию. Правда, позднее он передумал.
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Комментарии 18 
Теги:
Кавказ , В мире , Георгий Вольский , Бидзина Иванишвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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