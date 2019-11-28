Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Политика
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону
Армия
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Происшествия
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире

В Тбилиси откроется центр русского языка и культуры 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Центр русского языка и культуры откроется в Тбилиси
Фото: depositphotos.com
Центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси, что, несомненно, сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией, заявил РИА Новости российский сенатор Григорий Карасин по итогам переговоров в четверг в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
"Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры. Мы надеемся, что планируемые в Грузии на последний месяц года мероприятия культурного характера с участием россиян обойдутся без инцидентов", — сказал Карасин.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их 
Теги:
Кавказ , В мире , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы 20
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону 44
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение 257
Россия договорилась с Западом по «Новичкам»
Россия договорилась с Западом по «Новичкам» 7
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение