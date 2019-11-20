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На границе России и Азербайджана началась спецоперация 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
На границе России и Азербайджана началась спецоперация
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Азербайджана начали на границе с Россией операцию «Граница-щит», сообщил источник в силовых структурах страны.
«Операция проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами. На въездах в районы установлены полицейские посты», — сообщил собеседник РИА «Новости».
По этим данным, операция закончится к 24 ноября.
Источник отметил, что целью операции является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических группировок, установление и пресечение каналов, по которым поступает оружие, взрывчатые вещества, а также наркотики.
Отмечается, что подобные операции проводятся каждый год.
В 2016 году операция проводилась в Хачмазском и Гусарском районах Азербайджана.
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Комментарии1 
Теги:
Кавказ , Политика , МВД , РИА Новости , Азербайджан
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