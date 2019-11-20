На границе России и Азербайджана началась спецоперация

Правоохранительные органы Азербайджана начали на границе с Россией операцию «Граница-щит», сообщил источник в силовых структурах страны.

«Операция проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами. На въездах в районы установлены полицейские посты», — сообщил собеседник РИА «Новости».

По этим данным, операция закончится к 24 ноября.

Источник отметил, что целью операции является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических группировок, установление и пресечение каналов, по которым поступает оружие, взрывчатые вещества, а также наркотики.

Отмечается, что подобные операции проводятся каждый год.

В 2016 году операция проводилась в Хачмазском и Гусарском районах Азербайджана.