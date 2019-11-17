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Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
В Грузии анонсировали массовые митинги
Фото: ТАСС
Все грузинские оппозиционные силы в воскресенье проведут масштабные акции протеста против правящих властей, заявили РИА Новости в пресс-службах партий.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционных силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.
Оппозиционеры начнут собираться в воскресенье в разное время и в разных местах, центром протестов станет проспект Руставели и территория перед зданием парламента. Грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает, что к оппозиционерам планируют присоединиться все неправительственные и общественные организации, люди из регионов, деятели культуры, представители шоу-бизнеса, обычные граждане страны. Главные требования митингующих — отставка правительства, назначение внеочередных парламентских выборов,
"Активисты партии "Единое национальное движение" соберутся в 14.00 (13.00 мск) у сквера Пушкина, а через полчаса начнется шествие, мы присоединимся к акции, которая будет проходить у парламента", — заявили в партии.
Примерно в то же время начнется собрание и шествие партии "Европейская Грузия". Что касается оппозиционной силы "Альянс патриотов", то они проведут митинг также в центре Тбилиси на площади Республики в 17.00 (16.00 мск). Лидер "патриотов" Ирма Инашвили призвала на странице в Facebook своих сторонников к сдержанности.
"Акция мирная, те, кто придет к нам, осознают, какую цену имеют разумные действия. Мы хотим справедливых выборов, стабильную и спокойную Грузию", — сообщила Инашвили, добавив, что кроме единодушных сторонников к их акции также присоединятся социально незащищенные лица, ветераны, студенты.
На центральном проспекте столицы мобилизованы дополнительные бригады патрульной полиции, а во дворе парламента расположены желтые автобусы с сотрудниками спецназа.
Проведение митингов в Грузии не требует согласования с властями, однако в случае, если акции будут иметь попытку внести дестабилизацию и перейдут в беспорядки, власти могут принять решение об их разгоне.
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Комментарии10 
Теги:
Кавказ , В мире , Ирма Инашвили , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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