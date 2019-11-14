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Премьер Армении поручил спецслужбам проверить QR-код на связь с сатаной 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Пашинян поручил спецслужбам проверить QR-код на связь с сатаной
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил сотрудникам Службы национальной безопасности выяснить, имеет ли QR-код отношение к сатане или нет.
Вот вы смеётесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности, — сказал политик на заседании правительства.
Он пояснил, что спецслужбы должны «выявить формы и пути сотрудничества между определёнными кругами и сатаной».
Факт получения такого поручения от премьера подтвердили исполняющий обязанности директора СНБ Эдуард Мартиросян и секретарь Совбеза Армен Григорян.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей будет внедрена в 2020 году, писал News.ru.
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Теги:
Кавказ , В мире , Армен Григорян , Эльвира Набиуллина , Никол Пашинян , Центральный банк России , Армения
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