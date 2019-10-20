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В Грузии протестовали против спектакля московского театра 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Около двух десятков человек организовали акцию протеста в Кутаиси у здания театра имени Месхишвили вечером в субботу, 19 октября. Они выступили против проведения спектакля московского театра «У Никитских ворот».
Участники акции заявили, что для них неприемлемо нахождение российского театра в Кутаиси. При этом руководитель театра Коте Абашидзе заявил, они имеют дружеские отношения со многими коллективами в Европе и Азии, в том числе и с российскими актёрами.
Абашидзе подчеркнул, что творческая дружба двух театров «не имеет никакого отношения к политике». Он отметил, что власти обеих стран не участвовали в налаживании дружеских и творческих контактов коллективов.
У кого возникают проблемы в связи с нашей дружбой — это их проблемы. У нас таких проблем нет, — заявил Абашидзе.
Он рассказал, что несмотря на протесты, спектакль московского театра в Кутаиси всё же состоится в воскресенье, 20 октября, сообщает «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией. По её словам, грузинским властям необходимо начать предпринимать шаги для возобновления диалога между государствами.
Авиаперелёты с Грузией были временно приостановлены с 8 июля на фоне антироссийского митинга, прошедшего в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.
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Комментарии18
Кавказ , Видео , В мире , Нино Бурджанадзе , Госдума , Интерфакс , Грузия , Кутаиси
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