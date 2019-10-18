Грузинский спецназ пытался проникнуть в Южную Осетию

В Южной Осетии заявили о попытке грузинского спецназа проникнуть в страну

Югоосетинские пограничники зафиксировали попытку проникновения на территорию республики разведывательной группы одной из грузинских силовых структур, заявила глава пресс-службы комитета госбезопасности республики Екатерина Бязрова.

"Грузинские военнослужащие нарушили государственную границу Южной Осетии, попали на сигнальные заграждения, которые, сработав, демаскировали их местоположение и заставили экстренно отойти в южном направлении в сторону Грузии", — приводит Sputnik Южная Осетия слова Бязровой.

По данным представителя КГБ, инцидент произошел в пятницу в 4.00 утра (совпадает с мск) в районе села Уиста (Цнелис), на территорию республики проникли четыре-пять человек. Ведомство полагает, что "руководство грузинских силовых структур, отдавая приказ о выдвижении вооруженных групп в сектора прямого воздействия югоосетинских подразделений, создает реальную угрозу прямых столкновений с возможной эскалацией конфликта", — отмечает Sputnik.

В ведомстве отметили, что ночная активность грузинского спецназа находится вне поля зрения миссии наблюдателей ЕС и миссии ОБСЕ в Грузии, а также широкой грузинской и международной общественности. "В связи с этим, учитывая трагический опыт политики государственного терроризма, проводившейся Грузией в отношении Южной Осетии в 2004-2008 годах, обстоятельства "пятидневной войны" августа 2008 года, факты участия граждан Грузии в боевых действиях на стороне международного террористического движения в Сирии, а также отказ Грузии подписывать договор о неприменении силы, КГБ РЮО возлагает всю ответственность за рост напряженности на официальные власти тбилисского режима", — заявила Бязрова.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории. Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.