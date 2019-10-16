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В Росавиации пояснили допуск к полетам авиакомпании S7 в Грузию 

Москва24 + ещё 13 1 час назад
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Фото: Москва24
Авиакомпания S7 сможет начать полеты в Кутаиси только после восстановления сообщения с Грузией, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росавиации.
В ведомства назвали нормальной практикой ситуацию, когда авиакомпании продлевают или получают допуск на выполнение полетов, чтобы в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления.
В S7 пояснили, что допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией "Сибирь" вместо авиакомпании "Глобус" в рамках объединения авиакомпаний. Однако это не дает права выполнять рейсы в Грузию в условиях запрета.
Ранее Росавиация допустила "Сибирь" (S7) до полетов в Кутаиси, Пекин и Женеву.
С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс — полеты грузинских перевозчиков в Россию. В Москве обещали подумать об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".
Ранее сообщалось, что Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против Минтранса РФ на 25 миллионов долларов. В грузинской авиакомпании считают, что запрет наносит финансовый ущерб и нарушает права потребителей.
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Комментарии
Кавказ , Политика , Владимир Путин , Росавиация , АК S7 , Минтранс РФ , АГН "Москва" , Грузия , Кутаиси
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