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Россия восстановила авиасообщение с Грузией 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Росавиация разрешила авиакомпании «Сибирь» совершать полеты из Москвы в Кутаиси, следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.
Согласно приказу, Росавиация выдает авиакомпании «Сибирь» допуск к регулярным рейсам в Кутаиси с частотой полетов 7 раз в неделю.
Тем же приказом ведомство отзывает допуск авиакомпании «Глобус» к полетам из Москвы в Кутаиси.
В июне в Грузии прошли массовые антироссийские митинги после инцидента в парламенте страны, когда российский депутат занял место спикера парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. На фоне антироссийских настроений президент РФ Владимир Путин ввел запрет на гражданское авиасообщение с Грузией, он вступил в силу 8 июля. В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения между двумя странами.
Кавказ , Видео , Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Росавиация , АК S7 , Грузия , Москва
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