Россия восстановила авиасообщение с Грузией

Согласно приказу, Росавиация выдает авиакомпании «Сибирь» допуск к регулярным рейсам в Кутаиси с частотой полетов 7 раз в неделю.

Тем же приказом ведомство отзывает допуск авиакомпании «Глобус» к полетам из Москвы в Кутаиси.