Грузинского депутата обвинили в попытке изнасилования коллеги

Грузии ведется следствие против депутата городского парламента Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Илии Джишкариани, которого обвиняют в попытке изнасилования. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Его подчиненная Тамта Тодадзе заявила, что депутат сначала приставал к ней, а после, когда она ему отказала в близости и начала снимать их диалог на телефон, он ее избил и разбил телефон.

Следствие ведется сразу по трем статьям: 138 («Насильственные действия сексуального характера»), 126 («Насилие») и 187 («Повреждение или уничтожение вещи») УК Грузии. Сам депутат никак не прокомментировал выдвинутые против него обвинения.