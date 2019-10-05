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Грузинского депутата обвинили в попытке изнасилования коллеги 

Lenta.ru 1 час назад
Грузинского депутата обвинили в попытке изнасилования коллеги
Фото: depositphotos.com
В Грузии ведется следствие против депутата городского парламента Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Илии Джишкариани, которого обвиняют в попытке изнасилования. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Его подчиненная Тамта Тодадзе заявила, что депутат сначала приставал к ней, а после, когда она ему отказала в близости и начала снимать их диалог на телефон, он ее избил и разбил телефон.
Следствие ведется сразу по трем статьям: 138 («Насильственные действия сексуального характера»), 126 («Насилие») и 187 («Повреждение или уничтожение вещи») УК Грузии. Сам депутат никак не прокомментировал выдвинутые против него обвинения.
В начале прошлого года три российские журналистки — Дарья Жук, Фарида Рустамова и Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия нижней палаты парламента не стала знакомиться с доказательствами и объявила, что не нашла ничего аморального в поведении коллеги. Спустя несколько месяцев депутат прокомментировал секс-скандал, заявив, что кампания была развернута против него целенаправленно, «чтобы обкатать возможности харассментгейта как механизма дискредитации в России».
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Комментарии
Кавказ , В мире , Екатерина Котрикадзе , Дарья Жук , Леонид Слуцкий , Фарида Рустамова , Госдума , ИА Sputnik , Грузия , Тбилиси
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