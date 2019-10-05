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В России отреагировали на призыв Грузии о возобновлении авиасообщения 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани, высказавшегося в пользу возобновления авиаперелетов между Россией и Грузией.
Морозов в комментарии RT назвал заявление главы грузинского внешнеполитического ведомства очень важным.
«Грузинский и русский народы тесно связаны между собой культурными традициями и добрососедскими отношениями», — напомнил депутат.
Он выразил сожаление тем, что действующее руководство Грузии «своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений» между двумя государствами.
Депутат отметил, что для решения сложившейся ситуации Грузии необходимо «сменить риторику и перейти к конструктивному взаимодействию».
«После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов», — заключил Морозов.
Ранее Залкалиани выступил за восстановление авиасообщения с Россией.
В Кремле заявляли, что Москва и Тбилиси должны зафиксировать момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения.
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Комментарии15
Кавказ , Политика , Антон Морозов , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Грузия
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