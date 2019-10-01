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Премьер Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Премьер Грузии выступил за авиасообщение с Россией
Фото: РИА Новости
Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все изменения, направленные на улучшения отношений с Роосией, в том числе и возможное возобновление авиасообщения.
«Я приветствую все изменения, которые могут быть направлены на улучшение ситуации, например, восстановление полетов. Когда мы осознаем, что восстановление полетов поможет туризму, а так же тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности, безусловно мы приветствуем», — сказал Гахария, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что для достижения прогресса грузинская сторона должна сделать шаги самостоятельно: «То, что полагается говорить нам, должны сказать мы сами. Там, где возможно достижение определенного прогресса и снятие напряженности, естественно, мы должны это сделать».
Кроме того, он прокомментировал встречу глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
«Эта встреча состоялась в полном синхроне с нашими международными друзьями. Грузия должна сделать все для того, чтобы существующие между двумя странами тяжелейшие и самые острые проблемы были урегулированы. Мы должны осознавать одно: то, что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнерами», — отметил Гахария.
Накануне в Тбилиси прошла акция протеста из-за встречи главы МИД Грузии с Лавровым.
Напомним, отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси в июне 2019 года. После чего, президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.
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Комментарии
Кавказ , В мире , Санкции , Сельское хозяйство , Георгий Гахария , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Грузия
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