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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября в Нью-Йорке 

ТАСС + ещё 1 15 часов назад
Нагорный Карабах станет темой обсуждения в Нью-Йорке
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 23 сентября в Нью-Йорке для продолжения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"22 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", — сказала она.
Главы дипведомств двух стран провели в текущем году уже несколько встреч по нагорнокарабахскому урегулированию.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Кавказ , В мире , Эльмар Мамедъяров , Зограб Мнацаканян , Генассамблея ООН , МИД , ОБСЕ , Азербайджан , Армения , Нью-Йорк
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