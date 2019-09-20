Нагорный Карабах станет темой обсуждения в Нью-Йорке

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября в Нью-Йорке

"22 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", — сказала она.

Главы дипведомств двух стран провели в текущем году уже несколько встреч по нагорнокарабахскому урегулированию.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.