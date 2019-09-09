Опубликованы секретные документы о планах Грузии по Южной Осетии

«Анализ имеющихся в распоряжении КГБ РЮО сведений указывает на то, что грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению своего контроля над территорией Южной Осетии. В частности, об этом свидетельствует секретный документ СГБ Грузии «Грузинская мечта — демократичная Грузия» предстоящий план фракции на 2016-2020 годы, датированный 24 мая 2015 года», — говорится в Facebook КГБ Южной Осетии.

Из документа следует, что Грузия считает «ближайшей задачей» «возвращение потерянных территорий или объединение путем финансовых предложений», а также с помощью прямого подкупа населения Южной Осетии.

«Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа «Шаг к лучшему будущему», которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — сообщает югоосетинское КГБ.

Кроме того, в заявлении говорится, что действия Грузии 23 августа, которые привели к выставлению незаконного поста и повреждению квадрокоптера генпрокуратуры Южной Осетии, «являются признаками проведения в отношении Республики Южная Осетия классической гибридной войны».

Ранее в понедельник комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что страна закрыла границу с Грузией.

Южная Осетия в августе обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). МИД Южной Осетии назвал это фактическим «вторжением» вооруженного подразделения МВД Грузии.

В ответ республика начала усиление границы с Грузией.