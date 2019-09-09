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Южная Осетия закрыла границу с Грузией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 51 минуту назад
Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что страна закрыла границу с Грузией.
«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Раздахан» и «Синагур», — сообщило КГБ Южной Осетии, передает РИА «Новости».
Работу в указанных местах пересечения государственной границы планируется возобновить после «нормализации обстановки», добавили в ведомстве.
Южная Осетия обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии.
В ответ республика начала усиление границы с Грузией. В парламенте Южной Осетии предупредили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность страны, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.
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Комментарии3
Кавказ , Видео , В мире , Дмитрий Медоев , МИД , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Южная Осетия
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