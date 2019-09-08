МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму

МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму , назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что голосование представляет собой "грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".

В ведомстве также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".

В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей республики высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.