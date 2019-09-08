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К парламенту Грузии пригнали стадо овец 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
К парламенту Грузии пригнали стадо овец
Фото: РИА Новости
Участники грузинского движения «Стыдно» пригнали овец к парламенту Грузии в знак протеста против назначения Георгия Гахарии премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Часть "овец" находится внутри. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными», — прокомментировал лидер движения Гиги Макарашвили.
В данный момент депутаты парламента Грузии рассматривают вопрос выражения доверия новому правительству Гахарии. Активисты «Стыдно» собрались у служебного входа в здание, чтобы устроить «коридор позора» для депутатов и кандидатов в министры.
Бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке 2 сентября. Незадолго до этого в СМИ появились слухи о том, что его преемником на посту премьер-министра может стать Гахария. По заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахарии будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста главы МВД за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.
Многотысячные беспорядки в Тбилиси были спровоцированы визитом российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия — председательствующий депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера, после чего ряд оппозиционных депутатов покинули зал в знак протеста. Вечером 20 июня недовольные собрались у здания парламента с требованиями отставки спикера, главы МВД и проведения досрочных выборов.
В результате неудачной попытки штурма пострадали около 240 человек. Власти Грузии обвинили в случившемся сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили.
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Кавказ , В мире , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Михаил Саакашвили , Мамука Бахтадзе , МВД , Грузия
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