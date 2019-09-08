Оппозиция проиграла: в Грузии избрали нового премьера

Новым премьер-министром Грузии стал бывший глава МВД Георгий Гахария . За его кандидатуру, которую представила партия «Грузинская мечта», проголосовали 98 из 150 парламентариев. Депутаты выразили доверие и новому кабмину страны, в котором произошли некоторые кадровые перестановки. При этом оппозиция, недовольная кандидатурой Гахарии, не участвовала в голосовании.

Экс-глава МВД Грузии Георгий Гахария стал грузинским премьером. Таким образом, законодательный орган страны выразил вотум доверия правительству под его руководством, передает РИА «Новости».

«Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю», — сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе на заседании.

За Гахарию проголосовали 98 депутатов из 150, при этом оппозиция не участвовала в голосовании. Вместе с тем парламентарии выбрали не только нового премьера страны, но и утвердили обновленный состав кабинета министров и правительственную программу.

Кадровые изменения в кабмине затронули силовой блок. На освободившееся место главы грузинского министерства внутренних дел Гахария предложил экс-руководителя Службы госбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. Кроме того, новый премьер поменял и главу минобороны . Так, вместо Левана Изория этот высокопоставленный пост теперь занимает экс-премьер, политический секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили

Согласно грузинскому законодательству, кандидатуру на пост премьер-министра страны может выдвигать политическая партия, которая получила наилучший результат на выборах в парламент. Этой партией является «Грузинская мечта», которая победила в 2012 году. За эти семь лет Георгий Гахария стал пятым по счету премьером.

При этом основатель и председатель этой политической партии Бидзина Иванишвили не скрывал, что это он решил выдвинуть на пост грузинского премьера кандидатуру Гахарии. Между тем эту инициативу раскритиковала оппозиция и ее сторонники. Ранее Гахария считался одним из самых популярных министров Грузии. Однако после того, как в июне этого года для разгона протестующих во время антироссийских акций спецназ применил спецсредства, грузины стали требовать отставки Гахарии с поста главы МВД. Избрание нового премьер-министра страны стало необходимостью после того, как Мамука Бахтадзе 2 сентября подал в отставку, посчитав, что сделал все запланированное, занимая этот пост.

Перед своим назначением Гахария представил депутатам на утверждение правительственную программу.

«Усилия правительства будут направлены на: обеспечение безопасности и прав человека, экономическое развитие, образование и развитие человеческого капитала…» — говорится в документе.

Представленные планы работы правительства расписаны на 2019-2020 год. За это время, как отметил Гахария, министры направят свои усилия на углубление сотрудничества Грузии со стратегическими партнерами, а также на активизацию подключения международного сообщества для защиты территориальной целостности страны.

Кроме того, в разделе, касающемся внешней политики, отмечалось, что в планы также входит желание восстановить территориальную целостность мирным путем и продолжение конструктивного участия в Женевских дискуссиях по Закавказью.

Помимо этого, новое правительство собирается обеспечивать защиту прав человека и гуманитарного положения проживающих на территориях Абхазии и Южной Осетии, придерживаться политики непризнания независимости этих территорий и будет использовать различные возможности для интеграции страны в Евросоюз . Согласно документу, кабмин под руководством Гахарии намерен также осуществить все реформы и основные инструменты на пути членства в НАТО и углубить стратегическое сотрудничество с США.

В воскресенье, сентября, во время фракционных слушаний кандидатов в министры нового правительства Грузии под руководством Георгия Гахарии депутат от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания выступила за налаживание переговорного процесса с Россией.

Она отметила, что Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также встреч спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным недостаточно. «Почему мы закрылись в этих двух форматах, которые, я уверена, не принесут нам даже маленького прогресса? Почему не принесут прогресса? Потому что страна должна подготовиться к более серьезной и широкомасштабной работе. Нам как раз-таки нужен диалог с Москвой, Кремлем, и с абхазами, и с осетинами», — уверена Маршания.

Между тем у здания парламента в то время, как грузинские депутаты рассматривали вопрос выражения доверия правительству под руководством Георгия Гахарии, собрались активисты «Стыдно». Они собирались устроить так называемый коридор позора для парламентариев и министров. Для этого пришедшие пригнали стадо овец, передает ТАСС.

«Часть «овец» находится внутри [в парламенте]. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными», — заявил один из лидеров движения «Стыдно» Гига Макарашвили, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.