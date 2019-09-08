В Абхазии стартовал второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

Впервые в новейшей истории Абхазии пройдет второй тур выборов главы государства. В воскресенье жители будут выбирать между действующим президентом Раулем Хаджимбой и председателем оппозиционной партии "Амцахара" Алхасом Квицинией.

Всего в Абхазии будут открыты 152 участка, они будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). За пределами республики откроются два участка в России — в Черкесске и в Москве

Порог явки во втором туре составляет 25%. Для победы кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против всех.

Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент. Кандидат на этот пост идет в связке с претендентом на пост президента. С Хаджимбой баллотируется начальник экспертного управления его администрации Аслан Барциц, с Квицинией — депутат республиканского парламента Дмитрий Дбар.

Первый тур 25 августа не выявил явного фаворита выборов. Согласно итоговым результатам ЦИК , Хаджимба набрал 24,83%, Квициния — 22,91%. На третьем месте оказался советник министра обороны Олег Аршба — 22,56%.

Интрига

Главной интригой двух недель между первым и вторым турами был вопрос, за кого из фаворитов призовет голосовать "бронзовый" призер первого тура Олег Аршба и стоящий за ним экс-президент Абхазии, все еще популярный в республике Александр Анкваб . По мнению экспертов, за свою поддержку политики могли попросить какие-либо посты, в частности, было известно о желании Анкваба занять кресло премьера.

За два дня до выборов Аршба и Анкваб заявили о поддержке Квицинии. По мнению экспертов, это серьезно увеличивает его шансы на победу — ведь ему удалось аккумулировать вокруг себя весь недовольный электорат.

Интересно, что в ходе теледебатов Квициния заявил, что не обещал Анквабу пост премьера в случае своей победы.

В пылу спора Хаджимба посоветовал оппоненту уточнить некоторые спорные моменты у его "будущего премьера", имея в виду Анкваба.

"У меня премьер-министра будущего нет пока. Вас как главу государства ваши люди очень плохо информируют. Ваши предположения ошибочные… Со мной он, по крайней мере, точно вам говорю — не торговался (о постах)… Со мной никто не торговался. Откуда вы знаете, кто при моем выигрыше будет премьер-министром?" — заверил оппозиционер.

В свою очередь, Квициния заявил, что это сам Хаджимба пытался склонить на свою сторону Аршбу и Анкваба.

"Тогда не надо было к этому будущему, как вы говорите, премьер-министру — не надо было тогда к моему будущему премьер-министру обращаться за помощью во время выборов. Этого не надо было делать тогда", — возмутился Квициния.

Наблюдатели

Как и в первом туре, представители других стран будут снова следить за ходом голосования. Так, в республику приедут российские и югоосетинские законодатели. Также руководитель аппарата парламента Вадим Бжания рассказал РИА Новости, что приглашения направили и в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей — более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики. Тогда наблюдатели отметили демократичность и высокий уровень проведения абхазских выборов и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты.