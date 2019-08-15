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В горах Грузии погибли две туристки из Беларуси 

Мир24 + ещё 2 13 часов назад
Их тела обнаружили спасатели в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями страны.
В ведомстве уточнили, что еще одна туристка из Беларуси найдена живой. Она находится в тяжелом состоянии.
Информация о пропаже трех женщин в службу спасения поступила вечером 14 августа. К поискам туристок подключили вертолет пограничной полиции.
Ранее сообщалось, что в горах Кыргызстана погиб альпинист из Иркутска. Он сорвался с обрыва во время спуска.
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Кавказ , Интерфакс , Грузия
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