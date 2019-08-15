В горах Грузии погибли две туристки из Беларуси

Их тела обнаружили спасатели в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

В ведомстве уточнили, что еще одна туристка из Беларуси найдена живой. Она находится в тяжелом состоянии.

Информация о пропаже трех женщин в службу спасения поступила вечером 14 августа. К поискам туристок подключили вертолет пограничной полиции.

Ранее сообщалось, что в горах Кыргызстана погиб альпинист из Иркутска. Он сорвался с обрыва во время спуска.