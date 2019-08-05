Команда НАТО заняла последнее место на первом этапе конкурса «Воин Мира»

По результатам состязания и подсчетам баллов судьями победу одержала команда из Армении , второе место заняли спортсмены из Ирана , третьими в ориентировании стали спортсмены российской сборной, четвертыми команда из Белоруссии , пятыми Казахстан и шестыми Греция

В заповеднике г. Дилижан (Республика Армения) завершился первый этап «Профессионал» по военно-спортивному ориентированию международного конкурса «Воин Мира» (Конкурс) АрМИ-2019 среди команд государств-участниц из Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Казахстана и России

В ходе этапа «Профессионал» по военно-спортивному ориентированию, который проводился по международным правилам IOF, участники преодолели 2,5-3,5 км маршрут по пересеченной горно-лесистой местности. Передвигаясь к финишу, спортсмены определяли местонахождение, ориентировались только по карте и компасу, делая пометки на карте на контрольных точках маршрута. На финише судьи учитывали время преодоления маршрута и ориентирование команд на местности по отметкам на карте.

По результатам состязания и подсчетам баллов судьями победу одержала команда из Армении, второе место заняли спортсмены из Ирана, третьими в ориентировании стали спортсмены российской сборной, четвертыми команда из Белоруссии, пятыми Казахстан и шестыми Греция.

Особенностью проведения Конкурса по военно-спортивному ориентированию является незнакомая горно-лесистая высокогорная местность и «экстремально» жаркие климатические условия, влияющие на физические показатели спортсменов стран-участниц.

В Конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий среди солдат, матросов, сержантов, старшин и, впервые, младшего офицерского состава, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств-участников из республик Армения, Белоруссия, Греция, Иран, Казахстан и Россия принимают участие 18 военнослужащих мужского и 6 женского пола.