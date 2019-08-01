Бывшего гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос в прокуратуру

Экс-гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию вызвали на допрос в прокуратуру республики.

Расследование связано с возможными финансовыми нарушениями и злоупотреблениями, передаёт портал «Инфореактор». В ведомстве уточнили, что предприниматель Кибар Халваши, официально ставший владельцем компании, уволил Гварамию, назначив на его пост своего адвоката.

После отставки экс-гендиректор рассказал о финансовых нарушения и злоупотреблениях полномочиями со стороны Халваши, в частности во время переоформления долей телекомпании на бизнесмена.

Ранее News.ru сообщал, что нецензурная брань, прозвучавшая на телеканале «Рустави 2» в адрес руководства России, стала одной из причин падения национальной валюты Грузии. К такому выводу пришла вице-премьер страны Майя Цкитишвили.