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Бывшего гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос в прокуратуру 

News.ru + ещё 2 57 минут назад
Экс-гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию вызвали на допрос в прокуратуру республики.
Расследование связано с возможными финансовыми нарушениями и злоупотреблениями, передаёт портал «Инфореактор». В ведомстве уточнили, что предприниматель Кибар Халваши, официально ставший владельцем компании, уволил Гварамию, назначив на его пост своего адвоката.
После отставки экс-гендиректор рассказал о финансовых нарушения и злоупотреблениях полномочиями со стороны Халваши, в частности во время переоформления долей телекомпании на бизнесмена.
Ранее News.ru сообщал, что нецензурная брань, прозвучавшая на телеканале «Рустави 2» в адрес руководства России, стала одной из причин падения национальной валюты Грузии. К такому выводу пришла вице-премьер страны Майя Цкитишвили.
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Кавказ , В мире , Генпрокуратура РФ
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