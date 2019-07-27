Художник Грайр Григорян скончался в Армении

Живописец и педагог Грайр Григорян скончался в Армении на 80-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе художников страны.

Панихида по художнику состоится 28 июля. На следующий день пройдут похороны профессора.

Источник фото: Википедия

Грайр Григорян родился 6 июня 1940 года в селе Ором Ширакской области Армении. Он окончил училище художественного искусства имени Терлемезяна, факультет художественного рисования. Там же он преподавал до последних дней своей жизни.

Кроме того, Григорян обучался в Академии художественного искусства в Риге, а также учетных заведениях Вильнюса и Еревана.

Источник фото: Википедия

Работы Григоряна выставлялись не только на родине художника. Выставки его картин проходили в России, Нидерландах, Египте, Франции.

Сейчас картины художника можно увидеть в Музее современной истории России, а также в Национальной галерее Армении.