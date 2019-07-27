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Художник Грайр Григорян скончался в Армении 

360tv.ru + ещё 5 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Живописец и педагог Грайр Григорян скончался в Армении на 80-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе художников страны.
Панихида по художнику состоится 28 июля. На следующий день пройдут похороны профессора.
Источник фото: Википедия
Грайр Григорян родился 6 июня 1940 года в селе Ором Ширакской области Армении. Он окончил училище художественного искусства имени Терлемезяна, факультет художественного рисования. Там же он преподавал до последних дней своей жизни.
Кроме того, Григорян обучался в Академии художественного искусства в Риге, а также учетных заведениях Вильнюса и Еревана.
Источник фото: Википедия
Работы Григоряна выставлялись не только на родине художника. Выставки его картин проходили в России, Нидерландах, Египте, Франции.
Сейчас картины художника можно увидеть в Музее современной истории России, а также в Национальной галерее Армении.
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Кавказ , Армения
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