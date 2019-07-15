В МИД Южной Осетии заявили, что она никогда больше не будет частью Грузии

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости. Последние события в Грузии говорят о том, что привычной для всех советских людей «солнечной Грузии» больше нет, она закончилась в 1990 году с приходом к власти новых грузинских националистов, заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в интервью РИА Новости. В этой связи даже скептикам должно стать понятным, что Южная Осетия больше никогда не станет частью Грузии — республика активно развивает свои внешнеполитические связи и считает свои союзнические отношения с Россией историческим выбором осетинского народа,

"С сожалением и вполне определенно можно сказать одно: привычной для всех советских людей Грузии больше нет, она закончилась в 1990 году с приходом к власти новых грузинских националистов. Нацизм, возведенный Михаилом Саакашвили в ранг государственной политики, принес свои плоды в наши дни. Стереотип под названием «солнечная Грузия», которым пользовались жители СССР и в последние годы граждане России, исчез. Маски сброшены, миф о грузинском гостеприимстве и дружелюбии, созданный, большей частью, советским кинематографом, развенчан", — заявил Медоев РИА Новости.

В этой связи «теперь даже скептикам стало окончательно ясно, что Южная Осетия никогда больше не будет частью Грузии, нам с нацистами не по пути», считает он.

По словам Медоева, «союзничество с Россией — исторический выбор осетинского народа, и этот выбор имеет глубокие корни и свою богатую историю». «В этом году исполняется 270 лет первому посольству Осетии в Санкт-Петербурге. Именно тогда были заложены основы современных осетино-российских отношений», — напомнил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.