На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий".

Табличка провисела на здании несколько дней.

По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.

"Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают", — рассказал сосед его родителей Ваха.

По словам мужчины, Габуния единственный журналист с телохранителями в стране. Знакомый семьи признался, что раньше ведущий был совершенно другим.

"После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое", — поделился он.

По его словам, родители оскандалившегося журналиста, у которых тоже есть квартира в этом доме, замкнулись в себе.

"Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть", — предположил Ваха.

Сосед отметил, что раньше гендиректор "Рустави 2" Ники Гварамия по вечерам "постоянно" наведывался к Габунии. Он добавил, что теперь телеведущий редко бывает в этом доме, так как купил еще одну квартиру в престижном районе.

Ранее журналист Георгий Габуния в эфире программы "P. S. " нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.