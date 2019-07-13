На доме телеведущего, оскорбившего Путина, появилась табличка «Здесь гнездится злой петушара Георгий». Таким образом жители Тбилиси решили отомстить ведущему канала «Рустави-2» Георгию Габунии.
Самодельная табличка провисела на доме несколько дней, сообщает КП.
Жильцы рассказали прессе, что Габуния гневит общественность не первый раз. У дома часто проходят митинги недовольных. Ведущему угрожают, и ему пришлось завести двух телохранителей.
«Габуния — единственный журналист Грузии, который ходит с охраной. Семья Габунии много лет живёт вот в этом доме. И его самого я знаю с детства. Он же не первый раз прославился. А вообще он всегда таким тихим был. После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое», — рассказал сосед Ваха, живущий в том же доме.
По его словам, гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия по вечерам постоянно приезжал в гости к Габунии. Это дало повод сплетникам говорить о гомосексуализме обоих сотрудников канала.
Ранее Габуния вызвал гнев у православных грузин, показав в своей передаче изображение беременной Богоматери с пистолетом у виска.
Мать Габунии — известная телеведущая Гостелерадио Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе. Отец Шалва Габуния работал оператором на Гостелерадио.
Ранее телеведущий в эфире нецензурно выругался в адрес президента России, его родителей. Этот поступок вызвал возмущение у тбилисцев. Они вышли к зданию канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора.
Скандал стал политическим. Госдума выступила за санкции к Грузии. Однако Владимир Путин высказался против санкций и уголовного преследования оскорбившего его журналиста.