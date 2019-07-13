«Ходит с охраной»: На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку

На доме телеведущего, оскорбившего Путина, появилась табличка «Здесь гнездится злой петушара Георгий ». Таким образом жители Тбилиси решили отомстить ведущему канала «Рустави-2» Георгию Габунии.

Самодельная табличка провисела на доме несколько дней, сообщает КП.

Жильцы рассказали прессе, что Габуния гневит общественность не первый раз. У дома часто проходят митинги недовольных. Ведущему угрожают, и ему пришлось завести двух телохранителей.

«Габуния — единственный журналист Грузии, который ходит с охраной. Семья Габунии много лет живёт вот в этом доме. И его самого я знаю с детства. Он же не первый раз прославился. А вообще он всегда таким тихим был. После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое», — рассказал сосед Ваха, живущий в том же доме.

По его словам, гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия по вечерам постоянно приезжал в гости к Габунии. Это дало повод сплетникам говорить о гомосексуализме обоих сотрудников канала.

Ранее Габуния вызвал гнев у православных грузин, показав в своей передаче изображение беременной Богоматери с пистолетом у виска.

Мать Габунии — известная телеведущая Гостелерадио Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе . Отец Шалва Габуния работал оператором на Гостелерадио.

Ранее телеведущий в эфире нецензурно выругался в адрес президента России, его родителей. Этот поступок вызвал возмущение у тбилисцев. Они вышли к зданию канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора.