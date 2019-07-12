Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В Патриархии заявили, что подобное «искажение исторических фактов» способствует углублению существующих конфликтов.

«Считаем, что означенное заявление должно стать своеобразным вызовом для грузинского государства, грузинской науки и каждого из нас, и необходимо быстро отреагировать», — говорится в комментарии Патриархии, которое приводит «Грузия.Online».

В Патриархии предложили провести конференции и встречи с обсуждением исторических реалий, проведя «квалифицированный отбор» работ по истории Грузии.