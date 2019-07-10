Решена судьба гендиректора грузинского телеканала

Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала Нику Гварамию по требованию одного из акционеров, передает РИА «Новости»

Увольнения Гварамии потребовала Нино Нижарадзе, владеющая 9% акций телеканала. Она сочла неприемлемыми реплики ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина и заявила, что из-за скандала стоимость ее доли в компании понизилась.

Юрист телеканала Тамта Мурадашвили назвала жалобу Нижарадзе абсурдной.

Адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили назвал решение совета акционеров ожидаемым. По его словам, партнеры и Гварамия всегда придерживались единого мнения.

Ранее Ника Гварамия отказался уволить ведущего Георгия Габунию после выходки в эфире программы «Постскриптум». Габунию отстранили от работы на два месяца. По словам Гварамии, «это большее, что можно было сделать».