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Решена судьба гендиректора грузинского телеканала 

Рамблер 6 минут назад
Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала Нику Гварамию по требованию одного из акционеров, передает РИА «Новости».
Увольнения Гварамии потребовала Нино Нижарадзе, владеющая 9% акций телеканала. Она сочла неприемлемыми реплики ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина и заявила, что из-за скандала стоимость ее доли в компании понизилась.
Юрист телеканала Тамта Мурадашвили назвала жалобу Нижарадзе абсурдной.
Адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили назвал решение совета акционеров ожидаемым. По его словам, партнеры и Гварамия всегда придерживались единого мнения.
Ранее Ника Гварамия отказался уволить ведущего Георгия Габунию после выходки в эфире программы «Постскриптум». Габунию отстранили от работы на два месяца. По словам Гварамии, «это большее, что можно было сделать».
Кавказ , В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , РИА Новости
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