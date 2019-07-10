Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять

Совладельцы грузинского канала «Рустави 2» отказались уволить его генерального директора Нику Гварамию. Об этом сообщает РИА Новости.

На увольнении настаивала одна из акционеров Нино Нижарадзе, владеющая девятью процентами доли компании. По ее словам, из-за высказываний Гварамии и ведущего Георгия Габунии , цена ее актива понизилась. Юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвал высказывание Нижарадзе абсурдным.

Ранее руководство «Рустави 2» отказалось от увольнения журналиста Георгия Габунии. Тот в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина

Тогда Ника Гварамия заявил, что поступок Габунии был в рамках конституции и закона.

«Как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала», — отметил он.

Инцидент произошел 7 июля. Габуния в эфире резко высказался, назвав Путина «вонючим оккупантом». Канал «Рустави 2» принес свои извинения за поступок журналиста. Ночью 8 июля каналу пришлось временно приостановить свою работу из-за митингов у здания редакции. В Кремле поведение Габунии назвали «недостойным».