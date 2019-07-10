Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять 

Lenta.ru 56 минут назад
Совладельцы грузинского канала «Рустави 2» отказались уволить его генерального директора Нику Гварамию. Об этом сообщает РИА Новости.
На увольнении настаивала одна из акционеров Нино Нижарадзе, владеющая девятью процентами доли компании. По ее словам, из-за высказываний Гварамии и ведущего Георгия Габунии, цена ее актива понизилась. Юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвал высказывание Нижарадзе абсурдным.
Ранее руководство «Рустави 2» отказалось от увольнения журналиста Георгия Габунии. Тот в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Тогда Ника Гварамия заявил, что поступок Габунии был в рамках конституции и закона.
«Как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала», — отметил он.
Инцидент произошел 7 июля. Габуния в эфире резко высказался, назвав Путина «вонючим оккупантом». Канал «Рустави 2» принес свои извинения за поступок журналиста. Ночью 8 июля каналу пришлось временно приостановить свою работу из-за митингов у здания редакции. В Кремле поведение Габунии назвали «недостойным».
Последние новости
Названы имена задержанных за разбой бойцов спецназа ФСБ Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Комментарии44
Кавказ , В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идиотизм». Прототип героя «Чернобыля» возразил Зеленскому2
Спустил на ставки? Где украденные кассиршей 20 млн3
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию94
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах17
На Украине за признание Крыма российским будут сажать376
Видео
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
00:40
Город в США уходит под воду
Погода В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение