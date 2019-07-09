Конфликты с соседями: почему российская политика в Грузии терпит фиаско

Официальные спикеры никогда не признают, но Россия продолжает играть роль в политике соседних государств. Она не отличается в этом от своих американских партнеров, чье влияние на происходящее в парламентах и правительственных кабинетах во многих странах остается той тайной, которая время от времени становится явной.

Было бы вовсе странно, если Москва позабыла о том, что происходит в непосредственной близости от ее границ, в бывших союзных республиках.

Пожалуй, главной причиной нынешних российских неурядиц с Западом и США — это конфликты с собственными соседями.

Главным источником тревоги для Москвы является, несомненно, Украина , но затяжной кризис в отношениях с Грузией тоже дорого обошелся на международной арене.

Это вполне осязаемо.

Когда в ООН и прочих международных организациях Грузия и прочие бывшие республики СССР объединяются против Москвы и подбивают на это западных партнеров, то один российский голос противостоит множеству недоброжелателей. И это немало влияет на общественное мнение и на умы правителей.

Попытки России влиять на грузинскую политику включали в себя поддержку кандидатуры Михаила Саакашвили на пост президента в 2003 году. Это также — помощь нескольким мелким группам маргиналов, тяготеющих к советскому прошлому.

В Грузии есть определенный процент сторонников Сталина и также ультраправославных, тяготеющих к Москве.

В ходе предыдущих выборов в парламент Грузии в 2016 году была предпринята попытка сформировать независимый список политиков разных политических направлений, но готовых к конструктивному диалогу с Россией.

В роли лидера фигурировал однокашник главного человека Грузии — миллиардера Бидзины Иванишвили Тамаз Мечиаури . Рядом с ним можно было обнаружить почитателя Гамсахурдии Сандро Брегадзе, композитора Джемаля Сепиашвили и Ию Метревели, чей сын погиб в одной из демонстраций против произвола Саакашвили.

Это закончилось очень плачевно.

Все персонажи жесточайше переругались между собой. Московским друзьям пришлось констатировать полное фиаско.

Параллельно российские структуры начали работать с экзотической партией «Альянс патриотов Грузии».

Лидером «патриотов» является Давид Тархан-Моурави, служившим главой таможни в пору правления Шеварнадзе.

Вторым лицом в партии считается журналистка Ирма Инашвили , завоевавшая себе авторитет в годы войны в Абхазии, ход которой она освещала от начала и до конца.

Тархан-Моурави подчеркивает везде, что происходит из княжеского рода. Однако он удивил своих соотечественников, когда заявил в ходе выборов три года назад, что является одновременно потомков царя Давида и пророка Мухаммеда. Он стал притчей во языцех.

«Альянс патриотов Грузии» получил шесть мандатов (из ста пятидесяти) в нынешнем парламенте. С тех пор фракция находится в состоянии затяжного кризиса: расколы и переход в другие фракции. Однако основное звено продолжает парламентскую деятельность.

Сам Тархан-Моурави много лет занимается топливным бизнесом с Россией. Это помогает ему финансировать собственный телеканал «Объективи», являющийся важной подпоркой для движения.

Последние два года в Москву часто приезжают два депутата от фракции — Георгий Ломия и Ада Маршани. Они создали вместе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым неофициальную межпарламентскую группу, в которую входили с грузинской стороны только члены этой небольшой фракции.

Однако еще более ценными для них были узы сотрудничества с начальником Управления администрации президента по межрегиональным культурным связям с зарубежными странами Владимиром Александровичем Черновым . Этот контакт с высокопоставленным российским чиновником стал главным козырем для «Альянса патриотов».

История поддержки Москвой этой политической партии будет еще неоднократно разбираться «наверху». Она относится к категории неудачных решений российских чиновников при выборе партнеров за рубежом.

Казалось бы, подобное движение должно было громогласно отстаивать важность для Грузии добрых отношений с Россией именно в те дни, когда оппозиция в лице приспешников Саакашвили начала вести дичайшую антироссийскую кампанию. Увы, в пору кризиса они оказались вовсе неэффективны.

Но это полбеды.

В своем выступлении на собственном телеканале сами лидеры «Альянса патриотов» позволили себе враждебные и дезавуирующие высказывания в адрес России, после которых справедливо будет задать вопрос: «Доколе наступать будем на те же грабли»?

На этой записи Тархан-Моурави отвечает тем, кто обвиняет его и соратников в «пророссийском грехе». Он отвечает:

«Слухи пошли, что мы едем в Москву. Да никуда мы не едем. Первого июля была запланирована встреча Ирмы Инашвили с председателем парламента России. Прямо говорю: ставился вопрос о снятии виз».

Как известно, россияне могут въезжать в Грузию без виз, а граждане Грузии должны получать визы для въезда в Россию. Многие грузинские общественные деятели обращались в прошлом к властям России с просьбой отменить визы.

А далее лидер «Альянса патриотов» сказал все, что думает о России:

«Мы прямо говорим России: «Мы на вас не нападем, а вы отстаньте от нас». Мы здорово поработали… Начался новый процесс. Но сейчас все испортилось, и ничего не будет. Любовь к Родине и борьба за Родину — это не просто разговоры! Это конкретные действия, чтобы принести пользу, вернуть ей территории. Это значит: обмануть врага! Этих оккупантов надо обманывать. Это умный подход!»

Иными словами, Тархан-Моурави прямо называет Россию врагом и оккупантом, которого надо обманывать.

И еще:

«Оккупант — это Россия, братья. Я первым придумал этот термин».

Хочется задать вопрос российским партнерам фракции «Альянс патриотов Грузии», в чем они видят различие между этими партнерами и Национальным движением Саакашвили?

И это не праздный вопрос.

Восстановление добрых отношений с бывшими странами СССР — важнейшая задача, стоящая перед Россией. Пожалуй, путь к успеху начинается с умелого выбора партнеров. Чтобы со временем они превратились в добрых друзей. И не называли Россию врагом и оккупантом.