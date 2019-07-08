«Пора пить за упокой?»: что будет с грузинским вином

Российский рынок остается одним из самых востребованных для грузинских виноделов. Однако, если не утихнут антироссийские настроения, Грузия может потерять российский рынок сбыта вина, рассказали эксперты «Газете.ru».

По данным Национального агентства вина Грузии, которые приводит издание, с января по июнь 2019 года страна экспортировала в Россию 25 млн бутылок вина. Это на 6% больше аналогичного периода прошлого года. На втором месте по количеству импортированных грузинских вин идет Украина — туда поставлено 3,7 млн бутылок вина.

По словам главы Центра исследования федерального рынка алкоголя (ЦИФРА) Вадима Дробиза, которые приводит газета, «если российские власти введут запрет, то 2/3 грузинского рынка виноделия просто рухнет».

«С 2013 года по настоящее время произошло триумфальное возвращение грузинского вина в Россию. До 65% экспорта грузинского вина приходится на наш рынок. Доля грузинского вина здесь составляет сейчас 17%, это меньше, чем во времена СССР или в начале 2000-х, но в пересчете на физические объемы — это гораздо больше, чем было», — пояснил Дробиз.

Эксперты также рассказали изданию, что запрет на экспорт 2008 — 2012 годов пошел грузинскому виноделию на пользу и качество продукции заметно улучшилось, однако нарастить экспорт, например, в ЕС и США, у грузинских виноделов не получилось.

При этом эксперты назвали заметным улучшение качества продукции российских виноделов, что стало неприятным сюрпризом для Грузии.

«В период до полугода, если не утихнут антироссийские настроения, Грузия может потерять российский рынок сбыта», — считает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Заместить нишу, занятую грузинскими виноделами, если им придется уйти из России, быстро не получится, но проблема вполне решаемая считает Дробиз.

«Тем более, что демпинговать или хотя бы снижать цену грузинские производители, скорее всего, не смогут. А российские виноделы способны подстроиться под отечественного потребителя, доходы которого неуклонно падают», — уверен он.

С 1 июля, по данным издания, вступил в силу запрет, введенный премьером Дмитрием Медведевым , на покупку виноградных, игристых, ликерных и фруктовых вин импортного производства для нужд госстуктур. А российские чиновники — активные потребители вина и алкоголя в принципе. Теперь им придется откупоривать на форумах и семинарах бутылки краснодарских и крымских виноделов и лучшие времена для «Ахашени» остались в СССР, уверена газета.