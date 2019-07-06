Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти

Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства. В шествии участвуют как беспартийные граждане, так и члены оппозиционных организаций и их сторонники, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали четверых граждан страны. По данным МВД, они принимали участие в штурме здания парламента в столице 20–21 июня.