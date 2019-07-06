Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти 

News.ru 16 минут назад
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Оппозиционный «Марш свободы» начался в Тбилиси. Его участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и направляются к дому основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
В Грузии задержали четырех человек по делу о беспорядках
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства. В шествии участвуют как беспартийные граждане, так и члены оппозиционных организаций и их сторонники, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали четверых граждан страны. По данным МВД, они принимали участие в штурме здания парламента в столице 20–21 июня.
News.ru: последние новости
Президент Грузии попросила соотечественников отдыхать на родине МИД отложил отмену виз для граждан Грузии «Русский оккупант, купи билет на концерт»
Кавказ , В мире , Георгий Гахария , Бидзина Иванишвили , МВД , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил американскому дипломату на слова о Грузии24
Россию призвали оставить Крым688
На похоронах подводников прозвучало страшное заявление376
Появились подробности задержаний в Казахстане24
Множество раненых: в ТЦ во Флориде прогремел взрыв1
Видео
00:28
Скандал с Пугачевой: найдена «стрелочница»
Шоу-бизнес
00:56
В Казахстане начались задержания
В мире СНГ
03:42
Только не это. Чего боятся грузинские власти
В мире Кавказ
01:00
Без цензуры: Порошенко выругался в адрес блогера Шария
Статьи В мире
03:44
МИД ответил американскому дипломату на слова о Грузии
Политика
04:45
Онищенко захотел памятник самому себе
Общество
00:54
Россию призвали оставить Крым
В мире Конфликты
03:59
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
В мире Европа
03:32
На похоронах подводников прозвучало страшное заявление
Происшествия
00:33
«Тучка ты моя»: Зеленский ласково ответил критику в Сети
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение