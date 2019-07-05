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Президент Грузии призвала соотечественников отдыхать на родине 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне ожидаемого сокращения турпотока из России после запрета на прямые авиаперелеты призвала граждан страны провести отпуск на родине, сообщает администрация главы государства.
"В регионе много инвестиционных проектов, и возрастающие показатели фиксируются и в сфере туризма. Однако мы знаем, что сейчас существуют определенные проблемы в этом направлении… хочу воспользоваться случаем и призвать всех провести свой отдых в Грузии в этом году. Такое заявление я очень скоро сделаю на запланированной в Батуми конференции, на которую приедет очень много партнеров высокого уровня", — сообщила Зурабишвили.
Такое заявление она сделала после первой рабочей встречи с председателем Аджарской автономной республики и представителями местных властей.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).
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Комментарии
Кавказ , В мире , Дмитрий Медведев , Саломе Зурабишвили , Мариам Квривишвили , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Минтранс РФ , Батуми , Грузия
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