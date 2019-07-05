Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам

Протесты возле здания парламента в Тбилиси продолжаются уже третью неделю. Их истинной причиной стали внутриполитические проблемы Грузии , но прежде всего митинги запомнились агрессивными антироссийскими лозунгами, звучавшими даже из уст официальных лиц. Через призму федеральных телеканалов ситуация и вовсе выглядела предвоенной поэтому многие россияне решили отказаться от запланированных отпусков в Грузии, а те, кто уже приехал, поспешили прервать отдых и покинуть страну, пока туда еще летают самолеты. «Лента.ру» оставила за скобками политику и пообщалась с простыми грузинами, чтобы понять, как они отнеслись к россиянам и стоит ли брать с них компенсацию за оккупацию.

Туристическое эмбарго

Улица Коте Апхази, которую все еще по старой привычке называют улицей Леселидзе (так она называлась во времена СССР) — самый популярный туристический маршрут в Тбилиси. На каждом шагу здесь расположились рестораны, бары, кафе, сувенирные и гастрономические лавки. Обычно здесь промоутеры наперебой зазывают иностранцев, отовсюду слышится: «Туры по Грузии! Недорого!», «Заходите к нам в ресторан, у нас очень вкусная грузинская кухня!», «Бесплатная дегустация грузинских вин, заходите к нам!»

После массовых протестов улицу не узнать. Толпа заметно поредела. Сейчас там можно увидеть одиноко сидящего водителя минивена, который обмахивается табличкой «Туры по Грузии: Мцхета, Кахетия , Каньоны», скучающего промоутера, высматривающего туристов, ресторанного зазывалу, который старательно прислушивается к речи прохожих в надежде уловить иностранные слова.

«Все изменилось за считанные дни, милая. Вот как это все началось, так и начали русские уезжать. Говорят у них по телевизору, что тут русских бьют, плохо к ним относятся. Так неправда же это все», — рассказывает Гиви Кекелидзе, который возит путешественников по городу.

Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

«Я вам так скажу, нас с русскими слишком много всего связывает, чтобы вот так в одночасье взять и поменять к ним свое отношение, — продолжает Гиви. — Тем более, я, генацвале, человек того поколения, которое помнит, как мы жили в одной стране, вместе служили, воевали. Неужели они верят в то, что мы можем тут им причинить зло? Да никогда в жизни. Мне вот пишут регулярно мои близкие из России, спрашивают, мол, что у вас там происходит? А что я могу сказать? У них же только показывают, что творится на проспекте перед парламентом, а что происходит за пределами этого места — нет».

Несмотря на то что число туристов из России значительно сократилось за считанные дни, найти их на центральных улицах Тбилиси удалось достаточно быстро.

«Мы приезжаем компанией друзей из Сочи уже во второй раз, — рассказывает Даниил Соцков. — На протяжении всей недели нам неустанно названивали друзья и знакомые, родители были в полнейшей панике. Говорили, что у нас по каналам показывают, что наших тут бьют и здесь находиться очень опасно. Единственный дискомфорт, который мы испытали, был связан с тем, что окна нашей гостиницы выходили на улицу, где митинговали. Мы практически находились в центре событий каждый день».

На вопрос, как реагировали на русскоязычную компанию местные жители, мужчина отвечает, что их приветствовали и спрашивали, как отдыхается в Грузии. Никакого негатива туристы не встретили, но вот насчет следующей поездки в Тбилиси Даниил не уверен — с запретом прямых рейсов из России цены на дорогу заметно выросли, как и время перелета.

Однако среди путешественников встречаются такие искренние и преданные поклонники Грузии, как россиянка Татьяна Новак, готовые ехать в Тбилиси, несмотря ни на что.

«Да я готова ехать в Грузию не с одной, с двумя, да хоть с тремя пересадками. Я была здесь уже два раза. Я знаю этих людей, я знаю этот город и эту страну, — рассказывает Татьяна. — Мне хочется сюда возвращаться снова и снова. У меня в Грузии много друзей и людей, которые мне дороги. Мне очень больно когда я смотрю, что происходит сейчас между нашими странами. Очень больно и обидно, что люди верят в то, что здесь действительно может быть опасно. Нет, в Грузии не опасно, в Грузии прекрасно».

Если в Тбилиси рестораторы и гиды еще находят клиентов, в городах черноморского побережья с началом последних событий почти мгновенно наступил кризис. Несмотря на то, что там никаких беспорядков не было, владельцы отелей, баров, ресторанов наперебой жалуются, что россияне массово отменяют бронирования в гостиницах.

«Сейчас самый пик туристического сезона. В этот период у нас ни один номер не пустует никогда, но, буквально, за пять дней слетело 90 процентов брони, — рассказывает владелица гостевого дома в Батуми Мариам Кантария. — Это огромные убытки, которые исчисляются уже тысячами долларов. И с этой проблемой столкнулась не только я, но и многие мои знакомые, которые владеют гостиницами».

Ощутив, что туристический сезон на грани срыва, владельцы гостиниц семейного типа в курортном городке Кобулети в Аджарии даже устроили акцию протеста. По словам митингующих, после решения властей России сотни броней отменили, а часть российских туристов уже покинула город. Был ли услышан этот протест в Москве и в Тбилиси — неизвестно.

Вина не будет?

После беспорядков 20 июня в Тбилиси и последовавшего за ними решения об отмене прямого авиасообщения между Россией и Грузией Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством грузинской алкогольной продукции. В стране вновь заговорили о возможном эмбарго. Подобные меры вводились в 2006 году после обострения грузино-российских отношений: тогда Москва запретила ввоз вин и минеральной воды «Боржоми», в качестве причины указывалось низкое качество продукции. Поставки возобновились в 2013 году после прихода к власти в Тбилиси партии «Грузинская мечта».

«В этом нет ничего удивительного. Как только в стране началась волна митингов и протестов, началось обострение отношений между двумя странами, — рассказывает эксперт в области виноделия Кети Джурхадзе. — Мы — эксперты, виноделы понимали, что к этому может все привести. Я даже советовала своим коллегам, начинающим виноделам, не делать ставку на российский рынок, потому что он на данный момент является одним из самых нестабильных».

Конечно, если грузинская алкогольная продукция вновь прекратит поступать на рынок России, это станет большим шоком для крупных компаний, особенно в преддверии Ртвели — сезона сбора урожая в Грузии в начале осени. На данный момент Россия является крупнейшим импортером грузинского вина в мире и только за первую половину 2019 года закупила почти 25 миллионов литров. Для сравнения, Украина, занимающая вторую строчку в рейтинге импортеров, завезла только 3,7 миллиона.

Однако собеседник «Ленты.ру» не считает такой вариант развития трагичным и безвыходным, указывая на опыт 2006 года.

«Эмбарго сделало грузинскую алкогольную продукцию намного сильнее, — говорит эксперт. — Сейчас мы страна, которая признана мировым сообществом родиной вина. Наша продукция известна во всем мире».

Джурхадзе также прокомментировала недавнее заявление Роспотребнадзора, который вскоре после начала протестов в Тбилиси опубликовал заявление об усилении контроля за ввозом грузинского алкоголя в Россию по причине роста некачественной продукции в течение последних четырех лет. Специалист подчеркнула, что подобные замечания для Грузии неприемлемы.

«Я в свое время проработала во многих винных компаниях, вела дела с российскими дистрибьюторами и могу сказать, что они всегда делают ставку не на качество, а на количество, — объясняет эксперт. — К примеру, мы, грузинская сторона, всегда предлагали их вниманию алкогольную продукцию разных ценовых сегментов — от самых дешевых вин до премиум-класса. И в большинстве случаев россияне выбирали дешевые, стоимость которых не превышает полутора доллара за бутылку. Очень странно потом слышать упреки. Ведь они получают то, что сами выбирают».

Тем временем в Россельхознадзоре обнадежили грузинских коллег и заявили, что прекращать сотрудничество не собираются.

Оккупационный маркетинг

В период волнений в Тбилиси одной из главных новостей на российские телеканалах стал рассказ о том, что в грузинских ресторанах завышают цены для туристов из России на 20 процентов в качестве компенсации за оккупацию 20 процентов территории Грузии. На самом деле подобный инцидент произошел только в одном заведении Тбилиси под названием «Эзо». На следующий же день хозяева объяснили, что решение приняли сгоряча в ответ на решение Владимира Путина закрыть авиасообщение между Россией и Грузией.

Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

«Мы очень сильно разозлились, — рассказала владелица ресторана грузинскому изданию "Сова". — В любых решениях, которые принимаешь на горячую, обиженную голову, не всегда получается сформулировать свой "месседж" правильно. С самого начала никакого русофобского мотива в этом не было. На следующий день мы поняли, что некоторые люди могут быть дискриминированы таким решением и, конечно же, сразу отменили его. Если это решение затронуло чьи-то чувства, мы приносим извинения».

При этом женщина отметила, что считает необходимостью разговаривать и общаться на тему политических проблем, которые сейчас существуют между двумя странами.

Однако крупный ресторатор Зураб Читая, владелец сети баров «NO 8» в Тбилиси, не отрицает, что часть русских туристов он видеть не рад: в своих заведениях он сделал скидку в 20 процентов россиянам, которые разделяют мнение официального Тбилиси по поводу территорий Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает их своими землями, оккупированными Россией. Москва же признает независимость республик.

«Считайте это официальным заявлением — те, кто разделяют политику Владимира Путина — не приходите ко мне в заведения, — сказал Читая, давая интервью в рамках проекта "Пограничная зона". — Ваши 20 процентов, 100 процентов, 120 процентов мне не нужны. Те граждане России, которые считают, что оккупация, бомбежка, аннексия чужих земель — это неправильно, то приходите, я лично вам сделаю скидку в 20 процентов, 50 процентов, а то и налью за счет заведения».

Акции у здания парламента Грузии продолжаются каждый вечер. Антироссийских лозунгов тут больше не встретить. У протестующей молодежи одно требование — отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, который распорядился разогнать митинг в ночь на 21 июня. В ходе разгона пострадали 240 человек, а двое молодых людей частично лишились зрения. Символично, что главным лозунгом всех акций протеста стала фраза «Не ослепляй меня».

За импровизированной трибуной друг друга сменяют не только простые граждане, но и представители грузинского шоу-бизнеса, деятели культуры, поэты и актеры. Правда, людей с каждым днем собирается все меньше и меньше. Гахария, по всей видимости, в отставку подавать не намерен, и тут его поддержат власти страны: генеральная прокуратура считает самих бунтовщиков ответственными за пострадавших и квалифицировала события 20 июня возле парламента как попытку насильственного захвата власти.

Организаторы акции даже решили поменять стилистику демонстраций — заявили, что на следующей неделе участники будут собираться и говорить, смотреть кино, читать стихи, а раз в неделю проводить шествия. Таким образом, бурный протест, в очередной раз перевернувший российско-грузинские отношения, потихоньку превращается в новую форму досуга. А проспект Руставелли у парламента — в место для общения и новых знакомств. Возможно, таким образом лидеры протеста пытаются хоть как-то пополнить ряды своих сторонников, чтобы волна недовольства не сошла на нет окончательно.