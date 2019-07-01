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Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии. Об этом он сказал в интервью "Коммерсантъ".
"В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве", — начал Карасин.
Он рассказал, что до недавнего времени в России действительно могли отменить визу для граждан Грузии и такой вопрос обсуждался, но "не сложилось".
"В принципиальном плане мы были готовы к этому, … но… придется подождать до лучших времен", — подчеркнул Карасин.
Ранее сообщалось, что в 2017 году МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией.
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Кавказ , В мире , Григорий Карасин , МИД , Грузия
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