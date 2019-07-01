Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен

"В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве", — начал Карасин.

Он рассказал, что до недавнего времени в России действительно могли отменить визу для граждан Грузии и такой вопрос обсуждался, но "не сложилось".

"В принципиальном плане мы были готовы к этому, … но… придется подождать до лучших времен", — подчеркнул Карасин.

Ранее сообщалось, что в 2017 году МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией.