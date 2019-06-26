Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Азербайджана заявил о незаконченности войны с Арменией 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что война с Арменией за Карабах не закончена. Это заявление он сделал, выступая перед курсантами и учителями военного лицея имени Джамшида Нахчыванского в День вооруженных сил страны, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, вся страна живет в условиях войны и должна быть в любой момент готова к началу операции по «освобождению от оккупации родных земель».
«Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», — добавил он.
Чтобы добиться этой цели, Баку продолжает наращивать свой военный потенциал. По словам Алиева, уже сейчас армия Азербайджана находится на высоком уровне, однако власти продолжат закупать военную технику и повышать уровень боеспособности.
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян представил парламенту программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха, в соответствии с которой правительство Арцаха должно стать одной из сторон в переговорах по урегулированию конфликта. Реализации этой инициативы, отметил Пашинян, мешает позиция Азербайджана.
В декабре 2018 года Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.
Последние новости
Россию восстановили в ПАСЕ Опубликованы первые показания сестер Хачатурян Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза
Комментарии
Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Баку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Так не будет. Климкин ответил на ноту России53
Трамп анонсировал хороший разговор с Путиным
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро5
МИД РФ направил Украине ноту по морякам123
Стала известна новая должность Евкурова87
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение