Президент Азербайджана заявил о незаконченности войны с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что война с Арменией за Карабах не закончена. Это заявление он сделал, выступая перед курсантами и учителями военного лицея имени Джамшида Нахчыванского в День вооруженных сил страны, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, вся страна живет в условиях войны и должна быть в любой момент готова к началу операции по «освобождению от оккупации родных земель».

«Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», — добавил он.

Чтобы добиться этой цели, Баку продолжает наращивать свой военный потенциал. По словам Алиева, уже сейчас армия Азербайджана находится на высоком уровне, однако власти продолжат закупать военную технику и повышать уровень боеспособности.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян представил парламенту программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха, в соответствии с которой правительство Арцаха должно стать одной из сторон в переговорах по урегулированию конфликта. Реализации этой инициативы, отметил Пашинян, мешает позиция Азербайджана.

В декабре 2018 года Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.