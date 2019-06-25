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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Фото: vz.ru
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самы