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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 1
51 минуту назад
Фото: vz.ru
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Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые
Россия
якобы отняла у
Грузии
. Политики и рядовые граждане Грузии тем самы