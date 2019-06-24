Грузинские парламентарии собрались в Москву

Депутаты планируют посетить форум «Развитие парламентаризма.

По словам Калашникова, Россия дает им гарантию безопасности.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.