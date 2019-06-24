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Грузинские парламентарии собрались в Москву 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА «Новости».
Депутаты планируют посетить форум «Развитие парламентаризма.
По словам Калашникова, Россия дает им гарантию безопасности.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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Кавказ , В мире , Калашников Леонид Иванович , Госдума , РИА Новости , Москва
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