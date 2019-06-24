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В Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии обратились более 700 человек 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 700 человек позвонили на горячую линию Роспотребнадзора, организованную два дня назад в связи с ситуацией в Грузии. Большинство обращений касалось сроков запрета на прямые перелеты в Грузию и возможности возврата денег за билеты, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
"По итогам двух дней работы, наибольшее количество вопросов, поступивших на горячую линию, связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия — Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги. Кроме того, потребителей интересуют правильность и порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также дополнительная информация о возможности обратиться за консультациями или помощью. Актуальными остаются вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения российских туристов из Грузии до 8 июля", — говорится в сообщении.
Больше всего звонков поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани, уточнили в Роспотребнадзоре.
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Кавказ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Грузия , Москва
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