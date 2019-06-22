Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси

Тбилиси попытались напасть на съемочную группу телеканала «Россия 24». Как сообщается на сайте канала, это произошло, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства.

Во время разговора к съемочной группе подошли несколько человек, и, выкрикивая националистические лозунги, попытались избить оператора и корреспондента. Муж хозяйки турагентства вступился за журналистов. Уточняется, что он грузин по национальности, а его жена — русская. Получили ли сотрудники телеканала травмы, не сообщается.