Специального корреспондента газеты «Коммерсант» не пустили в Грузию

"Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Ъ" Владимира Соловьева. Пояснять причины такого решения сотрудники полиции отказались. Владимир Соловьев в пятницу, 21 июня, прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы. Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом. "Извини", — сказал на прощание сотрудник пограничной полиции", — говорится в сообщении.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.