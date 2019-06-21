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Специального корреспондента газеты «Коммерсант» не пустили в Грузию 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специального корреспондента газеты "КоммерсантЪ" Владимира Соловьева не пустили в Грузию, сообщается на сайте издания.
"Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Ъ" Владимира Соловьева. Пояснять причины такого решения сотрудники полиции отказались. Владимир Соловьев в пятницу, 21 июня, прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы. Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом. "Извини", — сказал на прощание сотрудник пограничной полиции", — говорится в сообщении.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
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Кавказ , Общество , Владимир Соловьев , Газета "Коммерсантъ" , Грузия
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