Журналист «Газеты.Ru» — о том, каково быть россиянином на антироссийском митинге в Грузии

Грузинский митинг — это красиво: изящные флаги, девушки с желтыми волосами, собачники с четвероногими друзьями, голубоглазые полицейские, от которых не оторвать глаз. Пока не начинают «винтить». Журналист «Газеты.Ru» рассказывает, как это — российскому гражданину стать участником антироссийского митинга, закончившегося жесткими столкновениями с полицией.

Проспект Шота Руставели — центральная улица грузинской столицы. Вечером тут вовсю еще бегают дети и праздно шатается публика разного толка. Но в четверг, 20 июня, этой публике показали спектакль с ее же участием, закончившийся трагично.

Само здание парламента Грузии на проспекте Руставели, 8 — не самое удобное место для многотысячного митинга: массивная лестница с парапетом ведет к колоннаде, за которой ворота во внутренний двор. На парапетах по обе стороны удобно расположились съемочные группы —

вести репортажи удобно, а вот убегать от резиновых пуль — нет.

Именно на этой лестнице вечером в четверг собирается толпа, но расширить протест невозможно физически. Поэтому первые часы митинг напоминает спектакль: на сцене-лестнице проходит действо, а в зале, которым стала небольшая площадь у парламента и сам проспект, — зрители. Полиция в оцеплении на проспекте напоминает бабушек-смотрительниц — стоят группами, болтают, попивают лимонад. В любом театре, конечно, есть буфет: на проспекте Руставели по обе стороны от парламента бабушки продают всякую мелочевку — дудки, сувениры, носовые платочки, попкорн. В ассортименте есть и семечки от российского производителя.

И актеры, и зрители на одной идеологической стороне — антироссийской. Кто-то даже успел распечатать плакатики и прикрепить их прищепками к майке — большинство из немногочисленных плакатов против «российской оккупации».

Хуже кандидатуры было не придумать, рассказала журналисту «Газеты.Ru» одна из стоявших в толпе зевак местных жительниц.

«Это оскорбление», — говорит она, едва сдерживает слезы и вспоминает боевые действия в Абхазии и Южной Осетии.

Плачет, но видно, что сдерживается, чтобы не обидеть. Ее пожилой спутник более агрессивен — набрасывается с обвинениями в адрес России, но после все же извиняется за срыв — просто «такой момент», машет на меня рукой и отводит к молодому мужчине в толпе зевак, мол, тот лучше расскажет.

Начинается довольно пространный ликбез по российско-грузинским отношениям и внешней политике России. Вспомнили все — оборону Тбилиси в 1921 году, репрессии 1937-1938 годов, депортацию месхетинцев в 1944 году, советскую власть, обострение российско-грузинских отношений в постсоветское время и даже голодомор на Украине.

«Сталин — самый большой предатель грузинского народа. А у вас есть те, кто им восхищается!» — сетует мужчина, но без агрессии.

По его мнению, Россия на протяжении долгих лет действовала в отношении Грузии со стороны силы. «Грузия могла бы быть большим другом», — отмечает он. Но Грузия слишком маленькая страна, в любом противостоянии — экономическом, политическом, военном и даже интеллектуальном — она России проиграет.

«За Грузию, условно, думает 10 человек, а за Россию — 50 тысяч», — приводит аналогию он.

Впрочем, участники группы поддержки активного противостояния со спецназом на лестнице четко не могут сказать, чего именно требуют. На вопросы каждый отвечает довольно пространно: против России, против депутата Гаврилова, против спикера парламента, против «пророссийского правительства». И даже бизнесмена Бидзины Иванишвили , «который все это создал», говорит пожилой мужчина, тщательно выбирая слова, чтобы не обидеть.

«Это российское правительство, а не грузинское. Скоро снимут!» — уверен он.

Несмотря на недовольство российским депутатом, протестующие не обращают внимания на русскую речь. Так, группа людей в толпе обсуждала «жену полковника ФСБ

При этом прямо у лестницы парламента, которым недовольны собравшиеся, идет активный сбор подписей за создание парламентской комиссии — люди надеются, что возмутившие их депутаты примутся за расследование убийства одного из местных жителей.

До 11 вечера ситуация на самом проспекте напоминает скорее собрание. А вот на лестнице парламента все эти часы идет противостояние со спецназом — с переменным успехом.

При каждой попытке людей прорваться к металлической ограде толпа одобрительно улюлюкает и свистит, потом расслабляется и не замечает, как парни и девушки вдруг несут полицейские щиты.

Журналисту «Газеты.Ru», беседовавшему с людьми у самой лестницы, становится понятно: пора уносить ноги. В спецназ уже летят бутылки, у него отбирают щиты и спускают вниз, в толпу. Приходится эвакуироваться подальше — к музею изобразительных искусств, находящемуся прямо напротив парламента.

Но через несколько минут эта попытка поглазеть подальше в сторонке оборачивается трагедией — спецназ применил слезоточивый газ, гранаты с ним летят прямо над музеем, люди еще не понимают, что это за хлопки, пока гранаты не падают в толпе и проспект Руставели не заволакивает едким серым дымом. Бабушки-торговки, медики из оцепления, простые зеваки в панике убегают, а бежать приходится подальше — дым разносит далеко, людям нечем дышать. Журналист «Газеты.Ru» тоже пострадал: газ разъедает носоглотку, начинаешь задыхаться, преследует одна мысль —

«Бежааааать!»

Но людям из числа сочувствующих все же повезло — в самой гуще митинга спецназ уже не церемонится, в ход идут резиновые пули и водометы. Кто-то еще держится, последних протестующих выдавливают уже ночью. Но оппозиция сдаваться не намерена: в пятницу те, кто отдышался после газа и не попал в больницу, собираются бороться и бороться.