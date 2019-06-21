В Абхазии возмутились репликой в парламенте Грузии

МИД Абхазии отреагировало на события, произошедшие в грузинском парламенте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается абхазское внешнеполитическое ведомство возмущено заявлением грузинского депутата Акакия Бобохидзе в ходе заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП).

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.

Согласно заявлению абхазского МИДа, парламентарии Грузии грубо сорвали МАП.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, Бобохидзе выкрикнул реплику, в которой, по мнению МИДа, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Это вызвало возмущение властей страны.