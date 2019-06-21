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В Абхазии возмутились репликой в парламенте Грузии 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
МИД Абхазии отреагировало на события, произошедшие в грузинском парламенте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается абхазское внешнеполитическое ведомство возмущено заявлением грузинского депутата Акакия Бобохидзе в ходе заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП).
В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.
Согласно заявлению абхазского МИДа, парламентарии Грузии грубо сорвали МАП.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, Бобохидзе выкрикнул реплику, в которой, по мнению МИДа, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Это вызвало возмущение властей страны.
"Подобное "заявление" не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями", — подчеркнули в министерстве.
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Комментарии
Кавказ , В мире , Сергей Гаврилов , МИД , Госдума , Абхазия , Грузия
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