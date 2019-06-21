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«Им там делать нечего»: депутат пояснил реплику об убийстве русских 

Рамблер + ещё 4 40 минут назад
Фото: imedinews.ge
Грузинский оппозиционный депутат Акакий Бобохидзе прокомментировал свою реплику во время беспорядков в парламенте о том, что он «убивал и будет убивать русских в Абхазии», сообщает «Взгляд». По мнению парламентария, гражданам России не стоило принимать участие в грузино-абхазском конфликте.
20 июня оппозиционные депутаты грузинского парламента пикетировали трибуну во время 26-й сессии Международной ассамблеи православия (МАП) из-за того, что заседание в кресле спикера возглавил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. В ходе полемики Акакий Бобохидзе произнёс провокационную фразу, обращаясь к членам российской делегации.
«Убивал вас в Абхазии и буду убивать», — выкрикнул депутат.
В разговоре с журналистами издания «Интерпресньюс» Бобохидзе подчеркнул, что сам принимал участие в грузино-абхазском конфликте в 1992-93 годах.
«В той войне погибли и грузины, и абхазы. Только о русских (погибших) я не жалею, так как им там делать было нечего», — пояснил он.
При этом парламентарий отметил, что, если в той войне и погибли русские, то потому, что «сунули свой нос, куда не следует». При этом в конкретных убийствах русских военнослужащих депутат не признался.
«Нет никакого сожаления и не будет, если от выпущенной мною пули погиб (там) русский или нет. Это я и сказал русским (депутатам)», — заявил Бобохидзе.
По данным РИА Новости скандальная реплика грузинского депутата вызвала возмущение в МИД Абхазии. Дипломаты намерены поднять вопрос об уголовном наказании для Бобохидзе во время предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий.
Комментарии
Кавказ , В мире , Сергей Гаврилов , МИД , Госдума , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Абхазия
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