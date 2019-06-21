«Им там делать нечего»: депутат пояснил реплику об убийстве русских

Грузинский оппозиционный депутат Акакий Бобохидзе прокомментировал свою реплику во время беспорядков в парламенте о том, что он «убивал и будет убивать русских в Абхазии », сообщает «Взгляд». По мнению парламентария, гражданам России не стоило принимать участие в грузино-абхазском конфликте.

20 июня оппозиционные депутаты грузинского парламента пикетировали трибуну во время 26-й сессии Международной ассамблеи православия (МАП) из-за того, что заседание в кресле спикера возглавил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов , который якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. В ходе полемики Акакий Бобохидзе произнёс провокационную фразу, обращаясь к членам российской делегации.

«Убивал вас в Абхазии и буду убивать», — выкрикнул депутат.

В разговоре с журналистами издания «Интерпресньюс» Бобохидзе подчеркнул, что сам принимал участие в грузино-абхазском конфликте в 1992-93 годах.

«В той войне погибли и грузины, и абхазы. Только о русских (погибших) я не жалею, так как им там делать было нечего», — пояснил он.

При этом парламентарий отметил, что, если в той войне и погибли русские, то потому, что «сунули свой нос, куда не следует». При этом в конкретных убийствах русских военнослужащих депутат не признался.

«Нет никакого сожаления и не будет, если от выпущенной мною пули погиб (там) русский или нет. Это я и сказал русским (депутатам)», — заявил Бобохидзе.