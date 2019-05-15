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Саакашвили оскорбил мусульман Грузии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 15 мая 2019
Фото: /пресс-служба президента Украины/ТАСС
«Союз мусульман Грузии» потребовал извинений от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который оскорбил жителей Хулойского района Аджарии, где исторически компактно проживают грузины, исповедующие ислам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили сказал, что «жителям Хуло ни к чему художественная галерея» и провел параллели между ней и психиатрическими лечебницами.
Кроме того, он назвал одного из местных политиков «деградировавшим» и «плохо пахнущим».
Глава «Союза мусульман» Тариэл Накашидзе заявил, что подходы экс-президента являются «дискриминационными и оскорбительными».
По его словам, получается, что Саакашвили считает жителей высокогорного Хулойского района «отсталыми и менее цивилизованными».
В Хуло и в некоторых других городах Грузии 19 мая пройдут выборы мэров. Экс-президент, скрывающийся за рубежом от грузинского правосудия, через соцсети и видеобращения призывает голосовать за кандидатов от своей партии «Единое национальное движение».
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Кавказ , В мире , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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