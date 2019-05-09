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Грузия заявила о снижении «российского влияния» 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Российское влияние в Грузии снижается, заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Влияние России в Грузии снижается, об этом свидетельствуют итоги выборов, пророссийские партии получают меньше голосов», — сказал он.
Об этом глава парламента сказал в связи с тем, что в Тбилиси 9 мая проводится акция «Бессмертный полк».
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Ираклий Кобахидзе назвал проведение шествия «прискорбным явлением» и заявил, что «необходимо заботиться о том, чтобы российское влияние в Грузии не расширялось».
«То, что влияние России снижается, является достижением наших властей», — сказал он.
Со своей стороны, первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили сказала, что «Россия является главной проблемой для Грузии, так как Россия оккупировала 20% наших территорий».
«Сердце разрывается, когда вижу, что в Грузии есть люди, которые смотрят на это иначе», — сказала она.
В Тбилиси в четверг впервые проводится акция «Бессмертный полк», на ней зафиксированы эксцессы.
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Кавказ , В мире , Ираклий Кобахидзе , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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