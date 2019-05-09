Грузия заявила о снижении «российского влияния»

«Влияние России в Грузии снижается, об этом свидетельствуют итоги выборов, пророссийские партии получают меньше голосов», — сказал он.

Об этом глава парламента сказал в связи с тем, что в Тбилиси 9 мая проводится акция «Бессмертный полк».

Ираклий Кобахидзе назвал проведение шествия «прискорбным явлением» и заявил, что «необходимо заботиться о том, чтобы российское влияние в Грузии не расширялось».

«То, что влияние России снижается, является достижением наших властей», — сказал он.

Со своей стороны, первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили сказала, что «Россия является главной проблемой для Грузии, так как Россия оккупировала 20% наших территорий».

«Сердце разрывается, когда вижу, что в Грузии есть люди, которые смотрят на это иначе», — сказала она.

В Тбилиси в четверг впервые проводится акция «Бессмертный полк», на ней зафиксированы эксцессы.